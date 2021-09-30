https://tr.sputniknews.com/20210930/chpli-akin-epdk-elektrige-yuzde-15-zam-yapti-1049400280.html

CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı

CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:13+0300

2021-09-30T18:13+0300

2021-09-30T18:13+0300

türkiye

elektrik kesintisi

ahmet akın

epdk

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Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "EPDK yarından geçerli olmak üzere elektriğe yüzde15 bir zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin" ifadelerini kullandı. Duruma tepki gösteren Akın, "Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış" dedi.

türkiye

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elektrik kesintisi, ahmet akın, epdk