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CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı
CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:13+0300
2021-09-30T18:13+0300
2021-09-30T18:13+0300
türkiye
elektrik kesintisi
ahmet akın
epdk
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Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "EPDK yarından geçerli olmak üzere elektriğe yüzde15 bir zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin" ifadelerini kullandı. Duruma tepki gösteren Akın, "Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış" dedi.
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elektrik kesintisi, ahmet akın, epdk
CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi.
Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "EPDK yarından geçerli olmak üzere elektriğe yüzde15 bir zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin" ifadelerini kullandı.
Duruma tepki gösteren Akın, "Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış" dedi.