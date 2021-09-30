FSB’den The Insider’in Genel Yayın Yönetmeni Dobrohotov’a ‘ülkeden yasa dışı çıkış yapma’ suçlaması

FSB’nin açıklamasında, “The Insider internet dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Roman Dobrohotov’un Ağustos ayında diğer kişilerin aracılığıyla Rusya sınırını Ukrayna yönünde yasadışı biçimde geçtiği tespit edildi ve belgelendi” ifadesine yer verildi.Dobrohotov’un 1 Ağustos günü Rusya’nın Voronej Bölgesi’nde, Ukrayna sınırında yer alan Koleşatovka köyüne gelerek ardından yürüyerek sınır geçtiği belirtilen açıklamada, “Dobrohotov’un ülkeden yasa dışı biçimde çıkış yapması nedeniyle dava açıldı. Gazetecinin ismi arananlar listesine dahil edildi” dendi.Dobrohotov’un avukatı Yuliya Kuznetsova da müvekkilinin arananlar listesine alındığını doğruladı. Gazetecinin evinde arama yapıldığı aktarıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ismi Rusya’nın yabancı ajanlar listesinde yer alan The Insider dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Roman Dobrohotov’un yasadışı yollarla Ukrayna’ya geçmesi nedeniyle dava açıldığını, gazetecinin arananlar listesine alındığı belirtildi.
FSB’nin açıklamasında, “The Insider internet dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Roman Dobrohotov’un Ağustos ayında diğer kişilerin aracılığıyla Rusya sınırını Ukrayna yönünde yasadışı biçimde geçtiği tespit edildi ve belgelendi” ifadesine yer verildi.
Dobrohotov’un 1 Ağustos günü Rusya’nın Voronej Bölgesi’nde, Ukrayna sınırında yer alan Koleşatovka köyüne gelerek ardından yürüyerek sınır geçtiği belirtilen açıklamada, “Dobrohotov’un ülkeden yasa dışı biçimde çıkış yapması nedeniyle dava açıldı. Gazetecinin ismi arananlar listesine dahil edildi” dendi.
Dobrohotov’un avukatı Yuliya Kuznetsova da müvekkilinin arananlar listesine alındığını doğruladı. Gazetecinin evinde arama yapıldığı aktarıldı.