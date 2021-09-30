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https://tr.sputniknews.com/20210930/gazpromun-eylul-ayi-uretimi-son-13-yilin-zirve-noktasina-ulasti-1049406038.html
Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı
Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı
Rus enerji devi Gazprom’un eylül ayında 40.8 milyar metreküp gaz ürettiği, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamdan yüzde 12 daha fazla olduğu... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T20:54+0300
2021-09-30T20:54+0300
ekonomi
rusya
gazprom
doğalgaz
enerji
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Rus basınının şirkete ilişkin istatistiklere dayandırdığı haberde, Gazprom’un eylül ayındaki 40.8 milyar metreküp gaz üretiminin bir önceki yılın aynı dönemindeki üretimden yüzde 12 daha fazla olduğu belirtildi.Rus şirketinin eylül ayındaki üretiminin ayrıca son 13 yılın zirve noktasına ulaştığına dikkat çekilen haberde, Gazprom’un en son 2008 yılında 42.48 milyar metreküp gaz çıkardığı hatırlatıldı.Haberde vurgulandığı üzere Gazprom’un bu yılın ilk 9 ayındaki gaz üretimi ise yaklaşık yüzde 17 artışla 378 milyar metreküpe ulaştı.Gazprom’un Maliye ve İktisat Bölümü Başkanı Aleksandr İvannikov, ağustos sonunda yaptığı açıklamada şirketin bu yılki üretiminin mutlak olarak geçen yıla göre 55 milyar metreküp arttığına dikkat çekerek, “Tahminlerimize göre 2021 yılında grubun gaz üretim hacmi, 55 milyar metreküpten fazla artarak 510 milyar metreküpü aşacak, bu son 10 yıl için en üst seviyedir” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya’nın kuzeyinde yer alan Novıy Urengoy kentindeki Gazprom gaz işleme tesisinde meydana gelen kazaya rağmen şirketin 2021 yılında gaz üretiminde son 10 yılın rekorunun kırılmasını beklediği bildirilmişti. Şirket yönetimi, Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatlarında ise önemli bir artış beklemiyor.
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rusya, gazprom, doğalgaz, enerji

Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı

20:54 30.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rus enerji devi Gazprom’un eylül ayında 40.8 milyar metreküp gaz ürettiği, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamdan yüzde 12 daha fazla olduğu bildirildi.
Rus basınının şirkete ilişkin istatistiklere dayandırdığı haberde, Gazprom’un eylül ayındaki 40.8 milyar metreküp gaz üretiminin bir önceki yılın aynı dönemindeki üretimden yüzde 12 daha fazla olduğu belirtildi.
Rus şirketinin eylül ayındaki üretiminin ayrıca son 13 yılın zirve noktasına ulaştığına dikkat çekilen haberde, Gazprom’un en son 2008 yılında 42.48 milyar metreküp gaz çıkardığı hatırlatıldı.
Haberde vurgulandığı üzere Gazprom’un bu yılın ilk 9 ayındaki gaz üretimi ise yaklaşık yüzde 17 artışla 378 milyar metreküpe ulaştı.
Gazprom’un Maliye ve İktisat Bölümü Başkanı Aleksandr İvannikov, ağustos sonunda yaptığı açıklamada şirketin bu yılki üretiminin mutlak olarak geçen yıla göre 55 milyar metreküp arttığına dikkat çekerek, “Tahminlerimize göre 2021 yılında grubun gaz üretim hacmi, 55 milyar metreküpten fazla artarak 510 milyar metreküpü aşacak, bu son 10 yıl için en üst seviyedir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya’nın kuzeyinde yer alan Novıy Urengoy kentindeki Gazprom gaz işleme tesisinde meydana gelen kazaya rağmen şirketin 2021 yılında gaz üretiminde son 10 yılın rekorunun kırılmasını beklediği bildirilmişti. Şirket yönetimi, Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatlarında ise önemli bir artış beklemiyor.
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