https://tr.sputniknews.com/20210930/gazpromun-eylul-ayi-uretimi-son-13-yilin-zirve-noktasina-ulasti-1049406038.html

Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı

Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı

Rus enerji devi Gazprom’un eylül ayında 40.8 milyar metreküp gaz ürettiği, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamdan yüzde 12 daha fazla olduğu... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T20:54+0300

2021-09-30T20:54+0300

2021-09-30T20:54+0300

ekonomi

rusya

gazprom

doğalgaz

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg

Rus basınının şirkete ilişkin istatistiklere dayandırdığı haberde, Gazprom’un eylül ayındaki 40.8 milyar metreküp gaz üretiminin bir önceki yılın aynı dönemindeki üretimden yüzde 12 daha fazla olduğu belirtildi.Rus şirketinin eylül ayındaki üretiminin ayrıca son 13 yılın zirve noktasına ulaştığına dikkat çekilen haberde, Gazprom’un en son 2008 yılında 42.48 milyar metreküp gaz çıkardığı hatırlatıldı.Haberde vurgulandığı üzere Gazprom’un bu yılın ilk 9 ayındaki gaz üretimi ise yaklaşık yüzde 17 artışla 378 milyar metreküpe ulaştı.Gazprom’un Maliye ve İktisat Bölümü Başkanı Aleksandr İvannikov, ağustos sonunda yaptığı açıklamada şirketin bu yılki üretiminin mutlak olarak geçen yıla göre 55 milyar metreküp arttığına dikkat çekerek, “Tahminlerimize göre 2021 yılında grubun gaz üretim hacmi, 55 milyar metreküpten fazla artarak 510 milyar metreküpü aşacak, bu son 10 yıl için en üst seviyedir” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya’nın kuzeyinde yer alan Novıy Urengoy kentindeki Gazprom gaz işleme tesisinde meydana gelen kazaya rağmen şirketin 2021 yılında gaz üretiminde son 10 yılın rekorunun kırılmasını beklediği bildirilmişti. Şirket yönetimi, Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatlarında ise önemli bir artış beklemiyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, gazprom, doğalgaz, enerji