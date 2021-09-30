https://tr.sputniknews.com/20210930/hareket-halindeki-ucagin-acil-kapisindan-kanadina-cikan-yolcu-gozaltina-alindi-1049408676.html

Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

ABD’de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:09+0300

2021-09-30T22:09+0300

2021-09-30T22:09+0300

yaşam

abd

uçak

gözaltı

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2Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, uçak, gözaltı