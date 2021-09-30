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İTÜ raporu: Yaz saati uygulamasıyla 6 milyar lira tasarruf sağlandı
İTÜ raporu: Yaz saati uygulamasıyla 6 milyar lira tasarruf sağlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İTÜ arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye’de 2016 yılında sabit yaz saati... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T01:00+0300
2021-09-30T04:00+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
yaz saati
yaz saati uygulaması
saat
yaz saati uygulaması
yaz-kış saati uygulaması
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Gün ışığından daha fazla yararlanmak, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında sabit yaz saati uygulamasına geçilirken, o tarihten bu yana saati ileri-geri alma uygulaması yapılmadı. Bu uygulama ile kış aylarında Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha artarken, uygulamanın sonuçları raporlaştırıldı.İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan “Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu” ile Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesi sonuçları bakanlığa gönderildi. Buna göre 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde daha fazla gün ışığından yararlanıldı.Türkiye’deki toplam elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı ifade edildi.‘Yaz saati, 1.9 milyon kişinin bir yıllık ihtiyacı kadar elektriğin israfını engelliyor’Türkiye kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde edildiği vurgulandı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6.82 milyar kilowatt saat olarak hesaplandı. 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowatt saat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlandığı ortaya çıktı.Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5.94 milyar lira civarında olduğu hesaplandı.‘Pik yük de azaldı’Yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin 'saatlik' referans fiyatında da düşüş olduğu belirtildi. Kış saati uygulama sisteminde günlük olarak puant (tüketimin en yoğun olduğu saatler) saatlerde öğlen ve akşama doğru iki defa pik yük oluşurken, yaz saati uygulaması sonucu sadece öğlen saatlerinde bir pik yük zaman aralığı kaldı. Akşam saatlerinde oluşan puant aralığında yük tasarrufu gerçekleşirken puant saatlerde Piyasa Takas Fiyatları'nda da düşüşler oluştuğu belirtildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine yansımasının incelendiğini açıklamıştı. Bakan Dönmez, bu bilimsel araştırma sonuçlarına ilişkin “Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkı da (1 saat 16 dakika) dikkate alındığında uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3 kalmasından elde edilecek enerji verimliliği kazanımlarına (yıllık bazda aydınlanma süreleri, gün ışığı kullanımı) olumlu katkılar sağlayacağı görülmüştür” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Osman Nuri Cerit
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, yaz saati, yaz saati uygulaması, saat, yaz saati uygulaması, yaz-kış saati uygulaması

İTÜ raporu: Yaz saati uygulamasıyla 6 milyar lira tasarruf sağlandı

01:00 30.09.2021 (güncellendi: 04:00 30.09.2021)
© AFP 2021 / Frederic J. BROWN Elektrik tüketimi elektrik üretimini geçen Kosova'nın ihtiyacını Sırbistan'ın karşılamaması sonucu Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi bozuldu. Frekans sapmasından etkilenen elektrikle çalışan saatler, 6 dakikalık rötar yapıyor.
Elektrik tüketimi elektrik üretimini geçen Kosova'nın ihtiyacını Sırbistan'ın karşılamaması sonucu Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi bozuldu. Frekans sapmasından etkilenen elektrikle çalışan saatler, 6 dakikalık rötar yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Frederic J. BROWN
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İTÜ arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye’de 2016 yılında sabit yaz saati uygulamasına geçildiğinden bu yana 6.82 milyar kilowatt saat tasarruf edildiği saptandı. Raporda, sağlanan tasarrufun 3.97 milyar liralık karşılığı olduğuna da vurgu yapıldı.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında sabit yaz saati uygulamasına geçilirken, o tarihten bu yana saati ileri-geri alma uygulaması yapılmadı. Bu uygulama ile kış aylarında Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha artarken, uygulamanın sonuçları raporlaştırıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan “Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu” ile Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesi sonuçları bakanlığa gönderildi. Buna göre 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde daha fazla gün ışığından yararlanıldı.
Türkiye’deki toplam elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı ifade edildi.

‘Yaz saati, 1.9 milyon kişinin bir yıllık ihtiyacı kadar elektriğin israfını engelliyor’

Türkiye kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde edildiği vurgulandı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6.82 milyar kilowatt saat olarak hesaplandı. 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowatt saat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlandığı ortaya çıktı.
Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5.94 milyar lira civarında olduğu hesaplandı.

‘Pik yük de azaldı’

Yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin 'saatlik' referans fiyatında da düşüş olduğu belirtildi. Kış saati uygulama sisteminde günlük olarak puant (tüketimin en yoğun olduğu saatler) saatlerde öğlen ve akşama doğru iki defa pik yük oluşurken, yaz saati uygulaması sonucu sadece öğlen saatlerinde bir pik yük zaman aralığı kaldı. Akşam saatlerinde oluşan puant aralığında yük tasarrufu gerçekleşirken puant saatlerde Piyasa Takas Fiyatları'nda da düşüşler oluştuğu belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine yansımasının incelendiğini açıklamıştı. Bakan Dönmez, bu bilimsel araştırma sonuçlarına ilişkin “Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkı da (1 saat 16 dakika) dikkate alındığında uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3 kalmasından elde edilecek enerji verimliliği kazanımlarına (yıllık bazda aydınlanma süreleri, gün ışığı kullanımı) olumlu katkılar sağlayacağı görülmüştür” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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