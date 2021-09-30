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Japonya'da ayı saldırılarına karşı rock müzik şarkısı
Japonya'da ayı saldırılarına karşı rock müzik şarkısı
Rock'n roll, insanları ayı saldırılarından koruyabilir mi? Japonya'da bir eyalet hükümeti, rock müziğin ayı saldırılarına karşı etkili olabileceğini düşünerek... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T12:15+0300
2021-09-30T12:22+0300
yaşam
japonya
saldırı
ayı
müzik
rock
kasaba
ölüm
şarkı
beste
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Ayıların Japonya genelinde yaygın olduğu, girdikleri yerleşim yerlerinde, özellikle kasabalarda, bölge sakinlerinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Japonya'nın kuzeyindeki kırsal kesimde ayı sayısındaki artış, yeni bir önleme sebep oldu. Iwate eyalet hükümeti, bölge genelinde denenecek bir rock şarkısı çıkarmaya karar verdi.'Yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun?'"Yani yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun?" diye başlayan şarkı sözleri, "Bu saf düşünce tarzını bir kenara bırakın! O yavrunun yanında bir ebeveyn ayı var ve aniden sana saldıracak" diye devam ediyor.'Ölü taklidi yapmak işe yaramaz'Bölge sakini iki seksenli rockçı tarafından yazılan ve seslendirilen şarkıda “Asla arkanı dönüp kaçma” ve “Ölü taklidi yapmaya çalışmak işe yaramaz” gibi saldırılara karşı tavsiyeler yer alıyor.69 yaşındaki şarkıcı Yuuzen Taguchi, bir tarlanın yakınında bir ayıyla karşılaştığında böyle bir müziğin öğretici olacağı fikrinin aklına geldiğini söyledi. AFP'ye verdiği demeçte Taguchi, "Bir ayının önünüze çıkması gerçekten çok korkutucu" dedi.'Arkanı dönme ve yavaşça geri çekil'Çocukken ayı saldırıları konusunda kendisine verilen tavsiyelerden bahseden Tugachi, şu ifadeleri kullandı:"Kaçmak istiyorum ama büyükannem ve büyükbabam yıllar önce bana 'bir ayıyla karşılaşırsan arkanı dönme ve yavaşça geri çekil' demişlerdi. Çocukken ayılarla bir arada yaşamaktan ötürü söz konusu kırsal bilgi bana öğretildi."Öte yandan, Iwate vilayetinde 2017 yılında 700'den 2020'de 3 bin 300'den fazla ayı görüldüğü bildirildi.Yetkililer, yol kenarındaki alışveriş merkezlerinde çalınacak olan şarkının insanlara ayı saldırılarına karşı nasıl güvende kalınacağını öğreteceğini umuyor.61 yaşındaki söz yazarı Kaoru Toudou, söz konusu şarkıyı aslında bir blues parçası olarak kaleme aldığını belirtti. Ancak Toudou, son 50 yıldır gruplarda çalan Taguchi'nin vokallerini eklemesiyle şarkının yüksek tempoda bir rock kaydına dönüştüğünü dile getirdi. Toudou, "Ayıların ürkek yaratıklar olduğu söylenir, bu yüzden dışarıda çalan şarkıyı duyan bir ayının kaçacağını düşünüyorum. Rock'n roll'un gücü bu!" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210929/cinde-kovid-19a-yakalanan-uc-kediye-otenazi-yapildi-1049374011.html
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japonya, saldırı, ayı, müzik, rock, kasaba, ölüm, şarkı, beste

Japonya'da ayı saldırılarına karşı rock müzik şarkısı

12:15 30.09.2021 (güncellendi: 12:22 30.09.2021)
© Fotoğraf : PixabayAyı
Ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Rock'n roll, insanları ayı saldırılarından koruyabilir mi? Japonya'da bir eyalet hükümeti, rock müziğin ayı saldırılarına karşı etkili olabileceğini düşünerek bir şarkı yapma kararı aldı.
Ayıların Japonya genelinde yaygın olduğu, girdikleri yerleşim yerlerinde, özellikle kasabalarda, bölge sakinlerinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.
Japonya'nın kuzeyindeki kırsal kesimde ayı sayısındaki artış, yeni bir önleme sebep oldu. Iwate eyalet hükümeti, bölge genelinde denenecek bir rock şarkısı çıkarmaya karar verdi.

'Yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun?'

"Yani yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun?" diye başlayan şarkı sözleri, "Bu saf düşünce tarzını bir kenara bırakın! O yavrunun yanında bir ebeveyn ayı var ve aniden sana saldıracak" diye devam ediyor.

'Ölü taklidi yapmak işe yaramaz'

Bölge sakini iki seksenli rockçı tarafından yazılan ve seslendirilen şarkıda “Asla arkanı dönüp kaçma” ve “Ölü taklidi yapmaya çalışmak işe yaramaz” gibi saldırılara karşı tavsiyeler yer alıyor.
69 yaşındaki şarkıcı Yuuzen Taguchi, bir tarlanın yakınında bir ayıyla karşılaştığında böyle bir müziğin öğretici olacağı fikrinin aklına geldiğini söyledi. AFP'ye verdiği demeçte Taguchi, "Bir ayının önünüze çıkması gerçekten çok korkutucu" dedi.

'Arkanı dönme ve yavaşça geri çekil'

Çocukken ayı saldırıları konusunda kendisine verilen tavsiyelerden bahseden Tugachi, şu ifadeleri kullandı:
"Kaçmak istiyorum ama büyükannem ve büyükbabam yıllar önce bana 'bir ayıyla karşılaşırsan arkanı dönme ve yavaşça geri çekil' demişlerdi. Çocukken ayılarla bir arada yaşamaktan ötürü söz konusu kırsal bilgi bana öğretildi."
Öte yandan, Iwate vilayetinde 2017 yılında 700'den 2020'de 3 bin 300'den fazla ayı görüldüğü bildirildi.
Yetkililer, yol kenarındaki alışveriş merkezlerinde çalınacak olan şarkının insanlara ayı saldırılarına karşı nasıl güvende kalınacağını öğreteceğini umuyor.
61 yaşındaki söz yazarı Kaoru Toudou, söz konusu şarkıyı aslında bir blues parçası olarak kaleme aldığını belirtti. Ancak Toudou, son 50 yıldır gruplarda çalan Taguchi'nin vokallerini eklemesiyle şarkının yüksek tempoda bir rock kaydına dönüştüğünü dile getirdi.
Toudou, "Ayıların ürkek yaratıklar olduğu söylenir, bu yüzden dışarıda çalan şarkıyı duyan bir ayının kaçacağını düşünüyorum. Rock'n roll'un gücü bu!" diye konuştu.
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