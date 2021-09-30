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Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldırdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne askeri malzeme satmaya bir yıl daha devam etme... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T21:56+0300
2021-09-30T21:56+0300
türkiye
abd
kıbrıs cumhuriyeti
kuzey kıbrıs
silah satışı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'a 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD'nin, askeri alanda Rum tarafıyla ilişkilerine hız verdiği belirtildi.ABD'nin yeni politikasının Güney Kıbrıs'a askeri malzeme ihracatıyla sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, ABD'nin, Güney Kıbrıs'a askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği savunuldu.Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD'nin, Rum tarafına müzahir bu yaklaşımının, tam aksine, Ada'da ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmediği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:ABD, geçen yıl, savunma amaçlı silahların Güney Kıbrıs'a satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20191212/abd-kibris-cumhuriyetini-jeopolitik-yon-secmeye-zorluyor-1040818886.html
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abd, kıbrıs cumhuriyeti, kuzey kıbrıs, silah satışı

Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez

21:56 30.09.2021
© AA / Emin Mengüarslan KKTC
KKTC - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AA / Emin Mengüarslan
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Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldırdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne askeri malzeme satmaya bir yıl daha devam etme kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'a 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD'nin, askeri alanda Rum tarafıyla ilişkilerine hız verdiği belirtildi.
ABD'nin yeni politikasının Güney Kıbrıs'a askeri malzeme ihracatıyla sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, ABD'nin, Güney Kıbrıs'a askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği savunuldu.
Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD'nin, Rum tarafına müzahir bu yaklaşımının, tam aksine, Ada'da ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmediği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:
"Güney Kıbrıs'ın silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dahil üçüncü tüm taraflardan Güney Kıbrıs'ın kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz. Güney Kıbrıs'a 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD, Güney Kıbrıs'a askeri malzeme ihracatını bir yıl daha sürdüreceğine ilişkin 30 Eylül 2021 tarihinde bir karar almıştır. Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam edilmesini mümkün kılan bu karar kabul edilemez."
ABD, geçen yıl, savunma amaçlı silahların Güney Kıbrıs'a satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırma kararı almıştı.
Kıbrıs Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2019
TÜRKİYE
‘ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni jeopolitik yön seçmeye zorluyor’
12 Aralık 2019, 01:02
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