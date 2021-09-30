https://tr.sputniknews.com/20210930/lubnandaki-bm-yetkilisi-liman-patlamasi-sorusturmasi-icin-bmgkya-cagrida-bulundu-1049378524.html
Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu
Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, Beyrut'taki liman patlamasının şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için BM... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T05:22+0300
2021-09-30T05:22+0300
2021-09-30T05:22+0300
dünya
lübnan
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
patlama
soruşturma
beyrut limanı
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Wronecka, Twitter hesabı üzerinden Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan liman patlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.Patlamanın hızlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapan Wronecka, Lübnan kamuoyunun menfaati ve halkın güveninin yeniden tesisi için yasalara saygı duyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.BM yetkilisi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve Lübnanlıların gerçeği bilmeyi ve adaleti hak ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210702/beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasinda-3-eski-bakanin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1044876165.html
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lübnan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), patlama, soruşturma, beyrut limanı
Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, Beyrut'taki liman patlamasının şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı.
Wronecka, Twitter hesabı üzerinden Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan liman patlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Patlamanın hızlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapan Wronecka, Lübnan kamuoyunun menfaati ve halkın güveninin yeniden tesisi için yasalara saygı duyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
BM yetkilisi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve Lübnanlıların gerçeği bilmeyi ve adaleti hak ettiğini belirtti.