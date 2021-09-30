https://tr.sputniknews.com/20210930/lubnandaki-bm-yetkilisi-liman-patlamasi-sorusturmasi-icin-bmgkya-cagrida-bulundu-1049378524.html

Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu

Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, Beyrut'taki liman patlamasının şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için BM... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T05:22+0300

2021-09-30T05:22+0300

2021-09-30T05:22+0300

dünya

lübnan

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

patlama

soruşturma

beyrut limanı

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Wronecka, Twitter hesabı üzerinden Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan liman patlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.Patlamanın hızlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapan Wronecka, Lübnan kamuoyunun menfaati ve halkın güveninin yeniden tesisi için yasalara saygı duyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.BM yetkilisi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve Lübnanlıların gerçeği bilmeyi ve adaleti hak ettiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210702/beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasinda-3-eski-bakanin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1044876165.html

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lübnan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), patlama, soruşturma, beyrut limanı