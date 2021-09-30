https://tr.sputniknews.com/20210930/olympiakosun-sahibi-marinakis-istanbulda-kendi-sehrimizde-kazanmak-cok-onemliydi-1049410935.html

Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi

Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi

Olympiakos'un sahibi Marinakis, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrasında, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:18+0300

2021-09-30T23:18+0300

2021-09-30T23:32+0300

spor

fenerbahçe

olympiakos

vangelis marinakis

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Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Marinakis, "İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum” dedi.Sporx'in aktardığı haberde, Avrupada hedeflerinin en yukarı çıkmak olduğunu belirten Marinakis, "Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" şeklinde konuştu.

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fenerbahçe, olympiakos, vangelis marinakis