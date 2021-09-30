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Ortaokulda çalışan temizlik görevlisi, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Ortaokulda çalışan temizlik görevlisi, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T00:51+0300
2021-09-30T00:51+0300
2021-09-30T00:51+0300
türkiye
ankara
taciz
sincan
tutuklama
ortaokul
temizlikçi
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Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ankara, taciz, sincan, tutuklama, ortaokul, temizlikçi
Ortaokulda çalışan temizlik görevlisi, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.
Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.