https://tr.sputniknews.com/20210930/putin-ile-erdogan-ust-duzey-isbirligi-konseyinin-bu-sene-toplanmasinda-anlasti-1049386854.html

Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı

Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’deki görüşmelerinde, 2019’den beri düzenlenmeyen Rusya-Türkiye Üst Düzey... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T13:18+0300

2021-09-30T13:18+0300

2021-09-30T14:26+0300

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarında, “Başkanlar, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sene sonuna kadar düzenlenmesi konusunda anlaştı. Tabii ki bunun için, bize hâlâ pek elverişli koşullar sağlamayan salgının buna izin vermesi gerekiyor” dedi. Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Rusya ile Türkiye’nin ikili ilişkilerini düzenleyen en üst düzey mekanizma ve söz konusu konseye doğrudan Putin ile Erdoğan başkanlık ediyor. Pandemi sebebiyle 2019’dan beri düzenlenmeyen konseyin bu sene içinde toplanmasının planlanması, iki liderin yıl sona ermeden yeniden bir araya gelebilecekleri anlamına geliyor.'Görüşme tam zamanında yapıldı'Peskov ayrıca, Soçi görüşmesinin içeriğine ilişkin sorular üzerine, “Görüşme, oldukça yapıcıydı, gerekliydi ve tam zamanda yapıldı, her iki taraf için de yararlı oldu” dedi. Kremlin Sözcüsü, iki liderin en başta, turizm ve tarım alanı da dahil olmak üzere ülkelerinin ikili işbirliğini ele aldıklarını kaydetti: “Rusya, Türkiye’ye çok büyük miktarda tahıl tedarik ediyor. Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na domates, salatalık ve bu gibi ürünler tedarik ettiği de çok iyi biliniyor. Bunlar da liderlerin gündemindeydi.” “Bölgesel sorunlar gündemde yoğun bir biçimde ele alındı” diye devam eden Peskov şunları söyledi: “Suriye hususunda detaylı bir biçimde fikir alışverişi yaptılar, Afganistan’ı konuştular, Libya’yı ele aldılar ve tabii ki Karabağ’da barışın sağlanmasına da değindiler. Rusya tarafı görüşmede, sınırların belirlenip netleştirilmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında tarafların uzlaşı sağlaması gerektiğini belirtti.”'Türkiye’de yeni gelişen barışçıl nükleer enerji sektörü için işbirliğimiz bakımından neler yapılabileceği konuşuldu'Peskov’un açıklamalarına göre Putin ve Erdoğan Soçi’de, S-400 hava savunma sistemi konusunda işbirliğini genişletme ihtimali de dahil, ülkelerinin askeri-teknik işbirliğini de ele aldı. “Bazı parçaların Türkiye topraklarında üretilmesi ihtimali ele alındı ve havacılık konusundaki işbirliği ihtimaline değinildi” diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye ikinci parti S-400 tedariki ve Su-35 uçakları teslimatı konularında sözleşmeler imzalanmasının ele alınıp alınmadığı soruları üzerine, bu gibi detaylar veremeyeceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, bunun yanında liderlerin Türkiye’de Rusya tarafından yeni nükleer güç santral üniteleri inşa edilmesi ihtimalini de ele aldıklarını kaydetti: “Türkiye’de yeni gelişen barışçıl nükleer enerji sektörü için işbirliğimiz bakımından neler yapılabileceği konuşuldu. Mesele sadece bir ya da birkaç ünite inşa etmekle ilgili değil, Türkiye’de yeni, yüksek teknoloji ve temiz bir ekonomi sektörü oluşmakta.”'İdlib’den teröristlerin çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldı'Kremlin Sözcüsünün açıklamalarına göre Rusya lideri ile Erdoğan, Suriye’nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarına ilişkinse, teröristlerin İdlib’den çıkarılması gerekliliğine vurgu yaptılar. Peskov şunları söyledi: “(İdlib’e ilişkin) daha önce varılmış anlaşmalara tarafların bağlı oldukları teyit edildi. Söz konusu anlaşmaların, terörist bileşenlerin İdlib’den çıkarılmasına dair maddesinin uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı. Zira bu terörist bileşenlerin İdlib’deki varlıkları hâlâ devam ediyor ve bu gruplar tehdit oluşturuyor ve Suriye ordusuna karşı saldırı eylemleri gerçekleştiriyorlar.” İdlib’e ilişkin önceden varılan anlaşmalarda bu bölgedeki teröristler ile muhalif grupların birbirinden ayrılması görevini Türkiye üstüne almıştı. Fakat bu noktalarda bir ilerleme olmayışı, İdlib’de nihai bir çözüme ulaşılmasının da önünü tıkıyor.‘Ankara’nın TürkAkım konusunda aldığı kararların ne kadar doğru olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor’ Soçi görüşmesinde liderlerin, Türkiye’ye doğalgaz tedarikini de ele aldıklarını kaydeden Peskov, “Putin, Türkiye liderliğinin TürkAkım konusundaki kararlarını zamanında ve etkili bir biçimde vermesini çok takdir ettiğini söyledi. Zira kararlar çok hızlı bir biçimde alındı ve proje zamanında gerçekleştirilebildi” dedi. Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “(Ankara’nın) bu eylemlerinin ne kadar doğru olduğu bugünkü durumdan da anlaşılıyor. Avrupa’nın enerji ve doğalgaz pazarının nasıl kötü durumda olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye’yse, sahip olduğu altyapı ile kendini emniyette hissediyor.” Ticareti sınırlayan unsurlar Peskov bir soru üstüne de Türkiye’nin Rus metalurji ürünlerine uyguladığı birtakım ekstra vergilerin de görüşmelerin gündeminde olduğunu belirtti ve Rusya tarafından, bunun ticareti sınırlayıcı bir etken olduğunun belirtildiğini kaydetti.

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye