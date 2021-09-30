https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-askerlerinden-tacikistan-daglarinda-militanlari-etkisiz-hale-getirmeye-yonelik-tatbikat---1049381279.html

Rus askerlerinden Tacikistan dağlarında militanları etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat

Rus askerlerinden Tacikistan dağlarında militanları etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat

Tacikistan’daki Rus üssünden askerler ülkedeki dağlık bölgede teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Tatbikatta zırhlı araçlar... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T09:54+0300

2021-09-30T09:54+0300

2021-09-30T09:55+0300

rusya

tacikistan

tatbikat

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Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, Tacikistan’da sahte düşman birliklerinin etkisiz hale getirildiği bir tatbikat düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Tatbikatın teması doğrultusunda istihbarat güçleri tarafından dağlık bölgeden bir yerleşim birimine doğru ilerleyen yasadışı silahlı bir grup tespit edildi. Motorize tüfek birliği yandan saldırarak ‘ani bir darbe’ ile ‘militanların’ planlarını bozdu” ifadeleri kullanıldı. Tatbikat sırasında modernize edilmiş olan BTR-82 zırhlı araçlarından ateş edildi. Motorize birliklere 12.77 milimetrelik Kord-M tüfeklerine sahip keskin nişancılar destek verdi. Rus askerlerinin tatbikatı Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Tacikistan’daki üs, Rusya’nın başka bir ülkedeki en büyük üssü.

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rusya, tacikistan, tatbikat