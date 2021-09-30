https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-disisleri-abd-ile-siber-guvenlik-konulu-muzakerelerde-yavas-ilerleme-kaydettik-1049408386.html
Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Cenevre’de yaptıkları siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T21:55+0300
2021-09-30T21:55+0300
2021-09-30T21:55+0300
dünya
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rusya
sergey ryabkov
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Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar ile ilgili müzakerelerin ardından Cenevre’de yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ryabkov, iki ülkenin siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini söyledi.Ryabkov, “Bu konuda bildiklerimden kısaca tanımlanabilecek bir sonuç çıkarıyorum, bu yavaş bir ilerleme. Fakat bu da başlı başına iyi bir şey” diye konuştu.İki ülkenin temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Ryabkov, “Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, birinci çalışma grubunun gelecekteki silah kontrolünün ilkeleri ve görevleri ile, ikinci grubun ise stratejik silahların potansiyeli ile ilgileneceğini vurguladı.Ryabkov, “Çok sayıdaki mevcut tutarsızlığa rağmen süreci daha da ileriye götürmeyi arzuluyoruz ve buna hazırız” vurgusunu yaptı.‘ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair iddialar düzmece’ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair haberleri ‘düzmece’ olarak tanımlayan Ryabkov, Rusya’nın ABD’nin o bölgedeki askeri varlığının kabul edilemez olduğu şeklindeki tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi.Ryabkov, “Amerikalı meslektaşlarımızın ya hüsnü kuruntu yaptıklarına, ya da bizim sinyallerimizde sadece kulaklarını okşayan şeyleri duyduklarına ilk kez dikkat çekmiyorum. Yani bizim tutumumuzda değişiklik olacağı umuduyla düzmece haber yolunu izliyorlar” diye konuştu.Ancak ABD’nin Orta Asya’daki varlığı konusunda Rusya’nın tutumunda ‘en ufak bir değişiklik’ dahi olmadığının altını çizen Ryabkov, “Bu, Amerikalılara defalarca söylendiği gibi, hiçbir esnekliğin olmadığı kesin olarak formüle edilmiş bir tutumdur” ifadelerini kullandı.‘Londra'nın nükleer potansiyelini geliştirme niyetini görmezden gelemeyiz’İngiltere'nin nükleer cephaneliklerini geliştirme yoluna gitme niyetinde olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Rusya’nın bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı:
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Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Cenevre’de yaptıkları siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini belirtti.
Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar ile ilgili müzakerelerin ardından Cenevre’de yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ryabkov, iki ülkenin siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini söyledi.
Ryabkov, “Bu konuda bildiklerimden kısaca tanımlanabilecek bir sonuç çıkarıyorum, bu yavaş bir ilerleme. Fakat bu da başlı başına iyi bir şey” diye konuştu.
İki ülkenin temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Ryabkov, “Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, birinci çalışma grubunun gelecekteki silah kontrolünün ilkeleri ve görevleri ile, ikinci grubun ise stratejik silahların potansiyeli ile ilgileneceğini vurguladı.
Ryabkov, “Çok sayıdaki mevcut tutarsızlığa rağmen süreci daha da ileriye götürmeyi arzuluyoruz ve buna hazırız” vurgusunu yaptı.
‘ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair iddialar düzmece’
ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair haberleri ‘düzmece’ olarak tanımlayan Ryabkov, Rusya’nın ABD’nin o bölgedeki askeri varlığının kabul edilemez olduğu şeklindeki tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi.
Ryabkov, “Amerikalı meslektaşlarımızın ya hüsnü kuruntu yaptıklarına, ya da bizim sinyallerimizde sadece kulaklarını okşayan şeyleri duyduklarına ilk kez dikkat çekmiyorum. Yani bizim tutumumuzda değişiklik olacağı umuduyla düzmece haber yolunu izliyorlar” diye konuştu.
Ancak ABD’nin Orta Asya’daki varlığı konusunda Rusya’nın tutumunda ‘en ufak bir değişiklik’ dahi olmadığının altını çizen Ryabkov, “Bu, Amerikalılara defalarca söylendiği gibi, hiçbir esnekliğin olmadığı kesin olarak formüle edilmiş bir tutumdur” ifadelerini kullandı.
‘Londra'nın nükleer potansiyelini geliştirme niyetini görmezden gelemeyiz’
İngiltere'nin nükleer cephaneliklerini geliştirme yoluna gitme niyetinde olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Rusya’nın bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı:
“Rus tarafı için bu bağlamda, ABD’nin en yakın müttefikleri olan Avrupa ülkeleri İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephaneliklerinde olup bitenler büyük önem taşıyor. Londra'nın, şimdi olmasa da zaman içinde bu alandaki olanaklarını geliştirme yolunda ilerleme niyetinde olduğunu biliyoruz. Bu, göz ardı edilemeyecek ciddi bir husus.”