Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-disisleri-abd-ile-siber-guvenlik-konulu-muzakerelerde-yavas-ilerleme-kaydettik-1049408386.html
Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Cenevre’de yaptıkları siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T21:55+0300
2021-09-30T21:55+0300
dünya
abd
rusya
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043024988_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_a5b5c229b4c3f667edc38663ba7fc749.jpg
Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar ile ilgili müzakerelerin ardından Cenevre’de yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ryabkov, iki ülkenin siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini söyledi.Ryabkov, “Bu konuda bildiklerimden kısaca tanımlanabilecek bir sonuç çıkarıyorum, bu yavaş bir ilerleme. Fakat bu da başlı başına iyi bir şey” diye konuştu.İki ülkenin temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Ryabkov, “Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, birinci çalışma grubunun gelecekteki silah kontrolünün ilkeleri ve görevleri ile, ikinci grubun ise stratejik silahların potansiyeli ile ilgileneceğini vurguladı.Ryabkov, “Çok sayıdaki mevcut tutarsızlığa rağmen süreci daha da ileriye götürmeyi arzuluyoruz ve buna hazırız” vurgusunu yaptı.‘ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair iddialar düzmece’ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair haberleri ‘düzmece’ olarak tanımlayan Ryabkov, Rusya’nın ABD’nin o bölgedeki askeri varlığının kabul edilemez olduğu şeklindeki tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi.Ryabkov, “Amerikalı meslektaşlarımızın ya hüsnü kuruntu yaptıklarına, ya da bizim sinyallerimizde sadece kulaklarını okşayan şeyleri duyduklarına ilk kez dikkat çekmiyorum. Yani bizim tutumumuzda değişiklik olacağı umuduyla düzmece haber yolunu izliyorlar” diye konuştu.Ancak ABD’nin Orta Asya’daki varlığı konusunda Rusya’nın tutumunda ‘en ufak bir değişiklik’ dahi olmadığının altını çizen Ryabkov, “Bu, Amerikalılara defalarca söylendiği gibi, hiçbir esnekliğin olmadığı kesin olarak formüle edilmiş bir tutumdur” ifadelerini kullandı.‘Londra'nın nükleer potansiyelini geliştirme niyetini görmezden gelemeyiz’İngiltere'nin nükleer cephaneliklerini geliştirme yoluna gitme niyetinde olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Rusya’nın bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043024988_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c502955bd4a58ac506196e4e95a9c45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, sergey ryabkov

Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik

21:55 30.09.2021
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Cenevre’de yaptıkları siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini belirtti.
Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar ile ilgili müzakerelerin ardından Cenevre’de yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ryabkov, iki ülkenin siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettiklerini söyledi.
Ryabkov, “Bu konuda bildiklerimden kısaca tanımlanabilecek bir sonuç çıkarıyorum, bu yavaş bir ilerleme. Fakat bu da başlı başına iyi bir şey” diye konuştu.
İki ülkenin temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Ryabkov, “Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, birinci çalışma grubunun gelecekteki silah kontrolünün ilkeleri ve görevleri ile, ikinci grubun ise stratejik silahların potansiyeli ile ilgileneceğini vurguladı.
Ryabkov, “Çok sayıdaki mevcut tutarsızlığa rağmen süreci daha da ileriye götürmeyi arzuluyoruz ve buna hazırız” vurgusunu yaptı.

‘ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair iddialar düzmece’

ABD’nin Orta Asya’daki Rus üslerini kullanacağına dair haberleri ‘düzmece’ olarak tanımlayan Ryabkov, Rusya’nın ABD’nin o bölgedeki askeri varlığının kabul edilemez olduğu şeklindeki tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi.
Ryabkov, “Amerikalı meslektaşlarımızın ya hüsnü kuruntu yaptıklarına, ya da bizim sinyallerimizde sadece kulaklarını okşayan şeyleri duyduklarına ilk kez dikkat çekmiyorum. Yani bizim tutumumuzda değişiklik olacağı umuduyla düzmece haber yolunu izliyorlar” diye konuştu.
Ancak ABD’nin Orta Asya’daki varlığı konusunda Rusya’nın tutumunda ‘en ufak bir değişiklik’ dahi olmadığının altını çizen Ryabkov, “Bu, Amerikalılara defalarca söylendiği gibi, hiçbir esnekliğin olmadığı kesin olarak formüle edilmiş bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

‘Londra'nın nükleer potansiyelini geliştirme niyetini görmezden gelemeyiz’

İngiltere'nin nükleer cephaneliklerini geliştirme yoluna gitme niyetinde olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Rusya’nın bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı:
“Rus tarafı için bu bağlamda, ABD’nin en yakın müttefikleri olan Avrupa ülkeleri İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephaneliklerinde olup bitenler büyük önem taşıyor. Londra'nın, şimdi olmasa da zaman içinde bu alandaki olanaklarını geliştirme yolunda ilerleme niyetinde olduğunu biliyoruz. Bu, göz ardı edilemeyecek ciddi bir husus.”
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:24EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama
22:20TBMM TV, HD çözünürlüğe geçti
22:19Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale
22:18Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı
22:16Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı
22:12Finlandiya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı aldı
22:10HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası
22:09Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı
21:56Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
21:55Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
21:54ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
21:40Babacan'dan ittifak açıklaması
21:40Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
21:27ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti
21:24Bakan Kurum: Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz
21:18FSB’den The Insider’in Genel Yayın Yönetmeni Dobrohotov’a ‘ülkeden yasa dışı çıkış yapma’ suçlaması
21:09Filistin direniş grupları: İsrail saldırılarına sert tepkiler verilecek
21:05Sırbistan ve Kosova sınır krizinde anlaştı: Güçlerini sınırdan geri çekiyorlar
21:02Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek
20:58Facebook'a 'Reels' özelliği geldi