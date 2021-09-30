https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-disisleri-moskovayi-agit-toplantisini-bozmakla-suclayan-abdyi-yalanladi-1049411913.html

Rus Dışişleri, Moskova’yı AGİT toplantısını bozmakla suçlayan ABD’yi yalanladı

Rus Dışişleri, Moskova’yı AGİT toplantısını bozmakla suçlayan ABD’yi yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Moskova’yı AGİT toplantısını bozmakla suçlayan ABD’nin bu adımının gerçek... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:50+0300

2021-09-30T23:50+0300

2021-09-30T23:50+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

agit

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Moskova’yı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) toplantısını bozmakla suçlayan ABD’nin açıklamalarını yorumlayan Zaytsev, ABD’nin bu adımının gerçek durumu çarpıtma girişimi olduğunu ifade etti.Zaytsev, “Rusya'yı AGİT’in insani boyut alanındaki taahhütlerinin yerine getirilmesinin gözden geçirilmesi ile ilgili yıllık toplantısını bozmakla suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklaması dikkatimizi çekti. Bu açıklamayı, gerçek durumu çarpıtmaya yönelik sıradaki girişim olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünkü açıklamasında Moskova'nın AGİT’in yıllık toplantısını engellediğini belirtmişti. 27 Eylül'de Varşova'da yapılması gereken toplantıda ‘insani boyut’ konuları (demokratik seçimler, yönetim ve kurumlar dahil olmak üzere insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili konular) ele alınacaktı.ABD'nin AGİT Daimi Temsilcisi Yardımcısı Courtney Austrian daha önce AGİT katılımcısı olan 57 ülke arasında Rusya’nın etkinliğe tek karşı çıkan devlet olduğunu söylemişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, agit