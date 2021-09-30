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Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi
Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T01:06+0300
2021-09-30T01:06+0300
dünya
rusya
suriye
nusra cephesi
idlib
havan topu
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi militanlarının son 24 saat içinde bölgede 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.Yetkili, saldırıların 14'ünün İdlib'de, 3'ünün Lazkiye'de, 2'sinin Hama'da ve 9'unun da Halep'te meydana geldiğini belirtti.Kulit, ayrıca Suriye tarafının 15 ayrı saldırı kaydettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/putinle-erdogan-pandeminin-basindan-beri-ilk-yuz-yuze-gorusmeleri-icin-bir-araya-geliyor-1049343166.html
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rusya, suriye, nusra cephesi, idlib, havan topu

Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi

01:06 30.09.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZSuriye-İdlib
Suriye-İdlib - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZ
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi militanlarının son 24 saat içinde bölgede 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.
Yetkili, saldırıların 14'ünün İdlib'de, 3'ünün Lazkiye'de, 2'sinin Hama'da ve 9'unun da Halep'te meydana geldiğini belirtti.
Kulit, ayrıca Suriye tarafının 15 ayrı saldırı kaydettiğini ifade etti.
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