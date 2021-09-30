https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-teroristler-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-28-saldiri-gerceklestirdi-1049375671.html
Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi
Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T01:06+0300
2021-09-30T01:06+0300
2021-09-30T01:06+0300
dünya
rusya
suriye
nusra cephesi
idlib
havan topu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/78/1041447881_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_51a08d02f2bd2af22d2047a79c15cd64.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi militanlarının son 24 saat içinde bölgede 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.Yetkili, saldırıların 14'ünün İdlib'de, 3'ünün Lazkiye'de, 2'sinin Hama'da ve 9'unun da Halep'te meydana geldiğini belirtti.Kulit, ayrıca Suriye tarafının 15 ayrı saldırı kaydettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/putinle-erdogan-pandeminin-basindan-beri-ilk-yuz-yuze-gorusmeleri-icin-bir-araya-geliyor-1049343166.html
rusya
suriye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/78/1041447881_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6ad59e17c53fb489a17e2974bcaf5b32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, suriye, nusra cephesi, idlib, havan topu
Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi militanlarının son 24 saat içinde bölgede 28 havan toplu saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.
Yetkili, saldırıların 14'ünün İdlib'de, 3'ünün Lazkiye'de, 2'sinin Hama'da ve 9'unun da Halep'te meydana geldiğini belirtti.
Kulit, ayrıca Suriye tarafının 15 ayrı saldırı kaydettiğini ifade etti.