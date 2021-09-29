https://tr.sputniknews.com/20210929/putinle-erdogan-pandeminin-basindan-beri-ilk-yuz-yuze-gorusmeleri-icin-bir-araya-geliyor-1049343166.html

Putin ve Erdoğan pandeminin başından beri ilk yüz yüze görüşmeleri için bir araya geliyor

Putin ve Erdoğan pandeminin başından beri ilk yüz yüze görüşmeleri için bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün yayılımı yüzünden pandemi ilan edilmesinden beri ilk yüz yüze görüşmeleri için Soçi’de bir... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T10:09+0300

2021-09-29T10:09+0300

2021-09-29T10:22+0300

dünya

rusya

suriye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

idlib

s400

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Koronavirüs pandemisi pek çok şeyi değiştirdiği gibi Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme sıklığını da etkiledi. Zira 2019 başından Mart 2020’ye kadar 10 ayrı görüşme gerçekleştiren liderlerin bugün Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşme, uzun bir aranın ardından yapacakları ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. Bu araya karşın Putin ile Erdoğan’ın temasları bu dönemde tamamen kesilmedi. Pek çok defa telefonda görüşen liderler, mart ayında da Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katıldı. Putin ile Erdoğan’ın bundan önceki son yüz yüze görüşmesi Mart 2020’de Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşti. İdlib’de hükümet güçleri ile Türkiye’nin kontrolündeki gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşme beş saat sürdü, sonucunda İdlib’de çatışmasızlık ilan edildi. Ancak son dönemde Suriye’nin kuzeybatısında şiddet olaylarının yeniden arttığı gözleniyor. Rusya’nın Lazkiye yakınlarındaki izleme merkezinden askeri yetkililer, kısa bir süre önceki açıklamalarında Türkiye’nin İdlib’deki sorumluluk alanında bulunan bazı militanların buradan dışarıya sızma girişiminde bulunduklarını ve Suriye askerlerine saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya ile Türkiye’nin İdlib’e ilişkin 2018’de vardıkları anlaşmada bu bölgedeki teröristler ile muhalif grupların birbirinden ayrılması görevini Türkiye üstüne almıştı. Ayrıca İdlib’den Suriye ordusu ile Rus güçlere düzenlenen saldırıların önünün kesilmesi de anlaşmanın maddelerinden birisiydi. Fakat bu noktalarda bir ilerleme olmayışı, İdlib’de nihai bir çözüme ulaşılmasının da önünü tıkıyor. Suriye’nin başlıca gündem maddesi olması beklenen Soçi görüşmesinde, Kremlin yetkililerine göre Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya da masada olacak. Erdoğan’ın ‘ciddi beklentileri olduğunu’ söylediği görüşmede ikili ilişkiler bakımından, doğalgaz tedariki ve askeri-teknik işbirliğinin öne çıkacağı tahmin ediliyor. Kremlin yetkilileri görüşme sonucunda herhangi bir anlaşma ya da belge imzalanmasının beklenmediğini söylese de iki ülkenin, Türkiye’ye yeni bir S-400 savunma sistemi partisi tedarikine ilişkin bir uzlaşıya varması beklentiler arasında yer alıyor.

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rusya, suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, idlib, s400