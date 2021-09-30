https://tr.sputniknews.com/20210930/rusyada-50-milyon-vatandas-asilandi-1049389511.html

Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı

Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:13+0300

2021-09-30T14:13+0300

2021-09-30T14:13+0300

koronavirüs

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

çin

epivakkorona-n

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Rusya ile Çin arasındaki Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.Smolenskiy, “Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021’de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya’da yaklaşık 47.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu söylemişti.Kitlesel aşılamanın 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.

çin

epivakkorona-n

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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, çin, epivakkorona-n