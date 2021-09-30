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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210930/rusyada-50-milyon-vatandas-asilandi-1049389511.html
Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:13+0300
2021-09-30T14:13+0300
2021-09-30T14:13+0300
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
çin
epivakkorona-n
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Rusya ile Çin arasındaki Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.Smolenskiy, “Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021’de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya’da yaklaşık 47.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu söylemişti.Kitlesel aşılamanın 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.
çin
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, çin, epivakkorona-n
Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse karşı aşılandığını söyledi.
Rusya ile Çin arasındaki
Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.
Smolenskiy,
“Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı’nın ( ifadelerini kullandı. Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021’de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı”
Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya’da yaklaşık 47.5 milyon kişiye
aşının ilk dozunun
, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu
söylemişti. Kitlesel aşılamanın 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.