Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210930/rusyada-50-milyon-vatandas-asilandi-1049389511.html
Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:13+0300
2021-09-30T14:13+0300
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
çin
epivakkorona-n
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049389487_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_cbb0b99cabda7b2faafe3656eb52a432.jpg
Rusya ile Çin arasındaki Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.Smolenskiy, “Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021’de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya’da yaklaşık 47.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu söylemişti.Kitlesel aşılamanın 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.
çin
epivakkorona-n
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049389487_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_be16fbb92fb8eff9b83c42bb4fba55bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, çin, epivakkorona-n

Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı

14:13 30.09.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, aşı
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse karşı aşılandığını söyledi.
Rusya ile Çin arasındaki Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.
Smolenskiy, “Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021’de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı” ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya’da yaklaşık 47.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu söylemişti.
Kitlesel aşılamanın 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:42Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
14:35Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş
14:34TCMB'nin faizleri indirdiği toplantının detayları açıklandı
14:32Fıskiyelerle oynayan çocuk, beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetti
14:30Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
14:21Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
14:13AYM'den halk otobüs şoförü için 'biji' kararı: 'Terör örgütü propagandası'
14:13Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
14:09Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
13:59Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
13:53Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
13:53Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
13:52Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
13:44ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?
13:43Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi
13:35Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
13:35Viral olan kaza görüntülerini çeken kişi konuştu: Amacımız eğlenceli bir video çekmek değildi
13:21Türkiye'de geçen yıl 13 ilde 'yüksek hava kirliliği' gözlendi
13:18Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
13:171 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin TL 1 kuruş talep ediliyor