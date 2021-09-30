https://tr.sputniknews.com/20210930/sarkozy-secim-kampanyasinin-yasa-disi-finansmanindan-suclu-bulundu-1049384934.html

Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu

Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:26+0300

2021-09-30T12:26+0300

2021-09-30T12:44+0300

fransa

nicolas sarkozy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049385009_0:196:3073:1924_1920x0_80_0_0_74c4c6bdc20d38237009b93f38113b70.jpg

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan hüküm giydi.Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 euro üzerine çıkıldığını belirledi. Bu yasal sınır 31 Mart 2012'de düzenlenen 18. mitingde aşıldı. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu. Sarkozy'ye verilecek ceza ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti. Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22.5 milyon euro'nun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. ,Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı telekulak davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210615/sarkozy-2012deki-cumhurbaskanligi-secimine-iliskin-yolsuzluk-suclamalarini-reddetti-1044741260.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, nicolas sarkozy