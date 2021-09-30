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Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu
Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T12:26+0300
2021-09-30T12:44+0300
fransa
nicolas sarkozy
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Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan hüküm giydi.Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 euro üzerine çıkıldığını belirledi. Bu yasal sınır 31 Mart 2012'de düzenlenen 18. mitingde aşıldı. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu. Sarkozy'ye verilecek ceza ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti. Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22.5 milyon euro'nun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. ,Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı telekulak davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210615/sarkozy-2012deki-cumhurbaskanligi-secimine-iliskin-yolsuzluk-suclamalarini-reddetti-1044741260.html
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fransa, nicolas sarkozy

Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu

12:26 30.09.2021 (güncellendi: 12:44 30.09.2021)
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOLNicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.
Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan hüküm giydi.
Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 euro üzerine çıkıldığını belirledi. Bu yasal sınır 31 Mart 2012'de düzenlenen 18. mitingde aşıldı.
Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.
Sarkozy'ye verilecek ceza ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.
Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22.5 milyon euro'nun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2021
DÜNYA
Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti
15 Haziran , 20:49
Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. ,
Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı telekulak davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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