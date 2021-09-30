https://tr.sputniknews.com/20210930/yok-baskani-ozvar-ogretim-elemani-profilini-yakindan-takip-edecegiz-1049399765.html

YÖK Başkanı Özvar :Öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğiz

YÖK Başkanı Özvar :Öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğiz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinin istihdam ettiği öğretim... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:00+0300

2021-09-30T18:00+0300

2021-09-30T18:00+0300

türkiye

rifat hisarcıklıoğlu

yök

öğretim üyesi

vakıf üniversiteleri

erol özvar

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla YÖK Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Bekir Okan ve vakıf üniversitelerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, yükseköğretimin çeşitli yönleri üzerine istişarelerde bulunularak vakıf üniversitelerinin mevcut durumu görüşüldü.Özvar, modern Türk yükseköğretim hayatının 1.5 asrı geçen köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Yükseköğretim hayatımız ve kurumlarımız, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel bütün sektörlerine katkıda bulunmayı sürdüren kurumların başında gelmektedir. Üniversitelerin, bugün ekonomik ve sosyal gelişmenin vazgeçilmez bir bileşeni olduğu daha iyi anlaşılmaktadır" diye konuştu.Üniversitelerin, ülkelerin beşeri sermayesini nitelikli hale getirilmesi konusunda en önemli misyonu üstlenen kurumların başında geldiğini kaydeden Özvar, "Hele hele modern hayatta; teknolojinin, bilimsel gelişmenin hızla arttığı bir çağda sanayi sektörleri, çok daha nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu iş gücü ihtiyacının, nitelikli yükseköğretim kurumlarından mezun olan insanlar tarafından sağlanması beklenmektedir" dedi.'Bilimsel üretkenlik teşvik edilmeli'YÖK Başkanı Özvar ayrıca vakıf ve devlet üniversitelerinde bilimsel üretkenliğin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, bir başarı hikayesinin yazılması için, üniversitelerin üzerine düşen vazifeleri doğru şekilde yerine getirmesi için, üniversitelerimizin bu öğretim elemanı istihdamı, öğretim elemanlarının profili üzerinde dikkatle durması fevkalade önemlidir. Bundan sonra geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinin istihdam ettiği öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğimizi sizlere ifade etmek isterim" diye konuştu.'Vakıf üniversitesi sayısı 77'ye ulaştı'Özvar, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek yatırımlara da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de vakıf üniversitesi sayısının 77'ye ulaştığını belirten Özvar, "Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. Bunu takdir ediyorum. Yükseköğretim hizmetinin, kamu hizmetinin vakıf eliyle gerçekleştirilmesi bakımından da fevkalade önemli bir gelişmedir. Vakıf üniversitelerimizde 2020-2021 yılıyla eğitim öğretim gören gençlerimizin sayısı, 700 bine yaklaşmaktadır. Bu seneki kayıtlarla bu sayı biraz daha artacaktır" dedi.YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatarak, "Bütün öğrencilerimizi aşı vurulmaya teşvik etmek noktasında, bütün üniversite yönetimlerimizi göreve davet ediyorum. Bu, bizler açısından fevkalade önemli. Öğretim elemanlarımızın aşılanması yüzde 90'lara varmış vaziyette. Öğrencilerimizde de şu anda aşılanma oranı yüzde 70'lere varmaktadır. Bizler açısından aşıların vurulması fevkalade önemli" diye konuştu.Hisarcıklıoğlu: Vakıf üniversiteleri yükseköğretime önemli katkı sağlıyorTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise pandemiyle birlikte teknoloji, inovasyon ve dijitalleşmenin büyük hız kazandığı bir dönemi yaşadıklarını kaydetti. Yükseköğretim sisteminin, 'eğitimli insan gücü-iş piyasası-toplum' zincirinin en önemli halkası olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu bilinçle çalışan vakıf üniversitelerimiz, fiziki şartları, modern kampüsleri, vizyonları, güçlü kadroları ile yükseköğretimin sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra yükseköğretimin yaygınlaştırılması açısından devletin taşıdığı sorumluluğun, vakıf üniversitelerince paylaşıldığını hatırlatmak isterim. Bu alanda ortaya çıkan kamu maliyetinin önemli bir kısmı, vakıf üniversitelerce üstlenilmiştir. Kamu kurumu statüsündeki vakıf üniversitelerimiz, bu hizmetleri kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmekte, böylece ülke ekonomisine, devletten hiçbir kaynak almadan çok büyük katkı sağlamaktadır" dedi.Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, vakıf üniversitelerinin temsilcileri, YÖK Başkanı Özvar'a görüş ve temennilerini ileterek, yükseköğretim sistemiyle ilgili değerlendirmelerini sundu.

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rifat hisarcıklıoğlu, yök, öğretim üyesi, vakıf üniversiteleri, erol özvar