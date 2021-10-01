https://tr.sputniknews.com/20211001/ahmet-hakan-mesele-bitmistir-dagilabiliriz-arkadaslar-1049421018.html
Ahmet Hakan: Mesele bitmiştir, dağılabiliriz arkadaşlar
Ahmet Hakan: Mesele bitmiştir, dağılabiliriz arkadaşlar
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadesiyle ilgili olarak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:17+0300
2021-10-01T10:17+0300
2021-10-01T10:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter sistem tartışmalarına yönelik tepkisini değerlendirdi.Daha önce "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aniden 'Parlamenter sisteme dönüyoruz' derse ortalık amma da karışır, amma da mavra çıkar ha" diye yazdığını belirten Hakan, şöyle devam etti:"Ben işin mavrasındaydım. Ama isimlerini açıklamayan bazı AK Partililerin de 'Yarı başkanlık olabilir' falan dediklerine dair ciddi haberler de çıkmaya başlamıştı. Durum buyken... Soçi yolunda gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormuşlar: 'Var mı böyle bir şey? Olabilir mi yani?' Erdoğan, 'Öyle bir şey yok, olamaz da...' diyerek mevcut sistemi övmüş, parlamenter sistem hakkında da vermiş veriştirmiş. Mesele bitmiştir. Dağılabiliriz arkadaşlar."Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetmişti:"Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir."
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recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Ahmet Hakan: Mesele bitmiştir, dağılabiliriz arkadaşlar
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadesiyle ilgili olarak "Mesele bitmiştir. Dağılabiliriz arkadaşlar" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın parlamenter sistem tartışmalarına yönelik tepkisini değerlendirdi
.
Daha önce "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aniden 'Parlamenter sisteme dönüyoruz' derse ortalık amma da karışır, amma da mavra çıkar ha" diye yazdığını belirten Hakan, şöyle devam etti:
"Ben işin mavrasındaydım. Ama isimlerini açıklamayan bazı AK Partililerin de 'Yarı başkanlık olabilir' falan dediklerine dair ciddi haberler de çıkmaya başlamıştı. Durum buyken... Soçi yolunda gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormuşlar: 'Var mı böyle bir şey? Olabilir mi yani?' Erdoğan, 'Öyle bir şey yok, olamaz da...' diyerek mevcut sistemi övmüş, parlamenter sistem hakkında da vermiş veriştirmiş. Mesele bitmiştir. Dağılabiliriz arkadaşlar."
Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetmişti:
"Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır.
Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir."