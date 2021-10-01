Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkesinde gözaltına alındı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıkladı.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Garibaşvili düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı'nın, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı." dedi.Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi." ifadesini kullandı.Saakaşvili 8 yıl aradan sonra ülkesine döndüHakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan Saakaşvili, bu sabah ülkesine döndüğünü duyurmuştu. Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı görüntülü açıklamada 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiği ve Batum'da olduğunu belirtmişti.Ülkede yarın yerel seçimin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etmişti.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Garibaşvili düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı." dedi.
Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi." ifadesini kullandı.
Saakaşvili 8 yıl aradan sonra ülkesine döndü
Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan Saakaşvili, bu sabah ülkesine döndüğünü duyurmuştu. Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı görüntülü açıklamada 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiği ve Batum'da olduğunu belirtmişti.
Ülkede yarın yerel seçimin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etmişti.