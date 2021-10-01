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https://tr.sputniknews.com/20211001/avustralyada-koronavirus-kisitlamalari-kaldiriliyor-1049420319.html
Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor
Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aşılı Avustralyalıla kasım ayında ülkeye seyahatlerde karantina şartının ve ülke genelinde bir buçuk yıl önce başlatılan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T09:52+0300
2021-10-01T09:53+0300
dünya
avustralya
aşı
koronavirüs
kovid-19
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Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs ve seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor. Başbakan Scott Morrison tarafından yapılan açıklamada, aşılanan vatandaşların kasımdan itibaren ülke dışına serbestçe seyahat edebilecekleri ve yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. Morrison, "Eyaletler ve bölgeler, değişen aşı oranları nedeniyle bu programa farklı zamanlarda başlayacak, ancak sistemin Kasım ayında başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca, sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle aşı olmaya uygun olmayanların aşılı sayılacağı belirtildi.Mevcut uygulamaya göre Avustralya'ya gelen kişiler ve daimi ikametgah sahipleri, evde yedi gün sürecek karantinaya tabi tutulurken, aşılanmamış veya Avustralya'nın aşı portföyü dışındaki ilaçlarla aşılanmış olanlar 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.
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avustralya, aşı, koronavirüs, kovid-19

Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

09:52 01.10.2021 (güncellendi: 09:53 01.10.2021)
© REUTERS / STRINGERAvustralya - koronavirüs
Avustralya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / STRINGER
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aşılı Avustralyalıla kasım ayında ülkeye seyahatlerde karantina şartının ve ülke genelinde bir buçuk yıl önce başlatılan kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs ve seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor.
Başbakan Scott Morrison tarafından yapılan açıklamada, aşılanan vatandaşların kasımdan itibaren ülke dışına serbestçe seyahat edebilecekleri ve yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi.
Morrison, "Eyaletler ve bölgeler, değişen aşı oranları nedeniyle bu programa farklı zamanlarda başlayacak, ancak sistemin Kasım ayında başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle aşı olmaya uygun olmayanların aşılı sayılacağı belirtildi.
Mevcut uygulamaya göre Avustralya'ya gelen kişiler ve daimi ikametgah sahipleri, evde yedi gün sürecek karantinaya tabi tutulurken, aşılanmamış veya Avustralya'nın aşı portföyü dışındaki ilaçlarla aşılanmış olanlar 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.
Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.
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