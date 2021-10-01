https://tr.sputniknews.com/20211001/avustralyada-koronavirus-kisitlamalari-kaldiriliyor-1049420319.html

Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aşılı Avustralyalıla kasım ayında ülkeye seyahatlerde karantina şartının ve ülke genelinde bir buçuk yıl önce başlatılan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T09:52+0300

2021-10-01T09:52+0300

2021-10-01T09:53+0300

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avustralya

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koronavirüs

kovid-19

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Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs ve seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor. Başbakan Scott Morrison tarafından yapılan açıklamada, aşılanan vatandaşların kasımdan itibaren ülke dışına serbestçe seyahat edebilecekleri ve yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. Morrison, "Eyaletler ve bölgeler, değişen aşı oranları nedeniyle bu programa farklı zamanlarda başlayacak, ancak sistemin Kasım ayında başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca, sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle aşı olmaya uygun olmayanların aşılı sayılacağı belirtildi.Mevcut uygulamaya göre Avustralya'ya gelen kişiler ve daimi ikametgah sahipleri, evde yedi gün sürecek karantinaya tabi tutulurken, aşılanmamış veya Avustralya'nın aşı portföyü dışındaki ilaçlarla aşılanmış olanlar 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.

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avustralya, aşı, koronavirüs, kovid-19