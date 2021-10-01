Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211001/biontech-kolon-kanseri-asisinin-faz-2-denemelerine-basladi-1049421689.html
BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı
BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı
Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:42+0300
2021-10-01T10:41+0300
yaşam
kanser
ilaç
araştırma
kanser tedavisi
biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1043609489_0:62:3079:1793_1920x0_80_0_0_5ac0980d834e56d25213c48afd40999a.jpg
BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine incelemek olduğu ifade edildi.BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1043609489_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aab91da77082b2624d8d6dd14a92ae0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, ilaç, araştırma, kanser tedavisi, biontech

BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

10:42 01.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN BOZONkoronavirüs aşı- Pfizer - BioNTech
koronavirüs aşı- Pfizer - BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN BOZON
Abone ol
Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.
BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.
ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine incelemek olduğu ifade edildi.
BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.
Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.
200000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:42Oğul Aktuna, eşine boşanma davası açtı: 'İntihar etmek istedim, 'İyi olur' dedi'
10:40Jant yerine banyo musluğu gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza
10:29Pele taburcu edildi
10:20Birgün gazetesi, Twitter hesabından Sedat Peker'in mesajını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti
10:17Ahmet Hakan: Mesele bitmiştir, dağılabiliriz arkadaşlar
10:14Pahalı akşam yemeklerinde ağırlandığı ortaya çıkan Japon bakan, 1 aylık maaşını geri verecek
10:11Yargıtay, 'Sen benim paramla varsın' sözünü boşanma sebebi saydı
10:01Araştırma: Aynı anda hem koronavirüs hem grip aşısı olmak güvenli
09:55Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
09:52Avustralya'da 18 ayın ardından koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor
09:47İpotekli tapuyla ilgili mahkemeden emsal karar
09:47Sahte kargoyla senet vurgunu: Faturanın altına senet koyup imzalattılar
09:33TBMM Başkanı Şentop: Erken seçimi gerektirecek siyasi ve hukuki bir durum yok
09:23Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına yanıt: Boş bir hayal
09:22Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim
08:56Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde
08:15LPG’ye 71 kuruş zam: Pompaya da yansıyacak
08:04İstanbul'da sağanak: Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
07:51Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
07:39Kılıçdaroğlu'ndan çiftçiye ucuz gübre sözü