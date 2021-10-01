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Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz
Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya beraberliğiyle ilgili "Bugün Marsilya ile sadece Fransa'da değil, her yerde oynamak zor. Ancak onları iyi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:33+0300
2021-10-01T01:33+0300
spor
galatasaray
fatih terim
marsilya
açıklama
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Marsilya maçı sonrası basın toplantısında konuşan Terim, "Çok adamla da hücum yapıyorlar. Berkanla kanatları iyi kapattık. Cicaldau ve Taylan'la da orta alanda onları durdurduk. İlk 45'te bol pas yaptık, oyunu sete döndürdük. Her zaman 45-46'da yediğimiz golü bu kez atsak bambaşka ikinci yarı oynardık. Çok da müsait poziyondu. Ayrıca Cicaldau boş kaleye atarken, hakemin set yapması da nadir görülür" dedi.'Daha iyi olacaklar'İlk yarıda özellikle taktiksel anlamda Fransız ekibine cevap verdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Pres yapmalarına müsaade etmedik. Alanı daraltılar ama paslarla o alandan çıktık. İkinci yarı gençliğin verdiği koruma iç güdüsü, panik ve yorgunlukla biraz sıkıntı yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle o sorunu da halletik. Marsilya çok kaliteli kadroya sahip olan, iyi bir takım. Buradan puan alıp, lider kalmak, gençlerimize güven verecektir. Bu da onların daha iyi oynamalarına neden olacaktır. Lider olduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı.'Gollerle de buluşmamız lazım'Bir de özeleştiri yapan Terim, "Gol yollarında daha hareketli olmamız lazım. Daha doğrusu artık gollerle buluşmamız lazım. Benim takımların genel olarak en çok gol atanlar listesinde en önde olur. Neredeyse bütün gol kralları hep bizden çıktı" diye konuştu.'Amacımız lider çıkmak'Hedefler hakkında konuşan Fatih Terim, "Bugün doğru işler yaptık hem savunmada hem de hücumda. 1 puan sizi başka yerlere taşır bazen. Lider olmamızda fayda var. Yeni kuralla beraber birinci direkt çıkıyor. İkinci, Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekiple Play-Off oynuyor, üçüncü de Konferans Ligi'ne düşüyor. Açıkçası en büyük amacımız lider olmak. Moskova deplasmanından da iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İlk kura çekildiğinde 'Şampiyonlar Ligi gibi grup' demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Niyetimiz birinci olarak gitmek, olmazsa Play-Off'la gitmek istiyoruz. Bizim yerimiz burası. Avrupa'ya yakışıyor ve hak ediyoruz" yorumunu yaptı.
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galatasaray, fatih terim, marsilya, açıklama

Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz

01:33 01.10.2021
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya beraberliğiyle ilgili "Bugün Marsilya ile sadece Fransa'da değil, her yerde oynamak zor. Ancak onları iyi analiz ettik. Pres yapmalarına müsaade etmedik. Buradan puan alıp, lider kalmak, gençlerimize güven verecektir. Bizim yerimiz burası. Avrupa'ya yakışıyor ve hak ediyoruz" dedi.
Marsilya maçı sonrası basın toplantısında konuşan Terim, "Çok adamla da hücum yapıyorlar. Berkanla kanatları iyi kapattık. Cicaldau ve Taylan'la da orta alanda onları durdurduk. İlk 45'te bol pas yaptık, oyunu sete döndürdük. Her zaman 45-46'da yediğimiz golü bu kez atsak bambaşka ikinci yarı oynardık. Çok da müsait poziyondu. Ayrıca Cicaldau boş kaleye atarken, hakemin set yapması da nadir görülür" dedi.

'Daha iyi olacaklar'

İlk yarıda özellikle taktiksel anlamda Fransız ekibine cevap verdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Pres yapmalarına müsaade etmedik. Alanı daraltılar ama paslarla o alandan çıktık. İkinci yarı gençliğin verdiği koruma iç güdüsü, panik ve yorgunlukla biraz sıkıntı yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle o sorunu da halletik. Marsilya çok kaliteli kadroya sahip olan, iyi bir takım. Buradan puan alıp, lider kalmak, gençlerimize güven verecektir. Bu da onların daha iyi oynamalarına neden olacaktır. Lider olduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'Gollerle de buluşmamız lazım'

Bir de özeleştiri yapan Terim, "Gol yollarında daha hareketli olmamız lazım. Daha doğrusu artık gollerle buluşmamız lazım. Benim takımların genel olarak en çok gol atanlar listesinde en önde olur. Neredeyse bütün gol kralları hep bizden çıktı" diye konuştu.

'Amacımız lider çıkmak'

Hedefler hakkında konuşan Fatih Terim, "Bugün doğru işler yaptık hem savunmada hem de hücumda. 1 puan sizi başka yerlere taşır bazen. Lider olmamızda fayda var. Yeni kuralla beraber birinci direkt çıkıyor. İkinci, Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekiple Play-Off oynuyor, üçüncü de Konferans Ligi'ne düşüyor. Açıkçası en büyük amacımız lider olmak. Moskova deplasmanından da iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İlk kura çekildiğinde 'Şampiyonlar Ligi gibi grup' demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Niyetimiz birinci olarak gitmek, olmazsa Play-Off'la gitmek istiyoruz. Bizim yerimiz burası. Avrupa'ya yakışıyor ve hak ediyoruz" yorumunu yaptı.
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