https://tr.sputniknews.com/20211001/fatih-terim-avrupaya-yakisiyoruz-1049415318.html

Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz

Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya beraberliğiyle ilgili "Bugün Marsilya ile sadece Fransa'da değil, her yerde oynamak zor. Ancak onları iyi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T01:33+0300

2021-10-01T01:33+0300

2021-10-01T01:33+0300

spor

galatasaray

fatih terim

marsilya

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg

Marsilya maçı sonrası basın toplantısında konuşan Terim, "Çok adamla da hücum yapıyorlar. Berkanla kanatları iyi kapattık. Cicaldau ve Taylan'la da orta alanda onları durdurduk. İlk 45'te bol pas yaptık, oyunu sete döndürdük. Her zaman 45-46'da yediğimiz golü bu kez atsak bambaşka ikinci yarı oynardık. Çok da müsait poziyondu. Ayrıca Cicaldau boş kaleye atarken, hakemin set yapması da nadir görülür" dedi.'Daha iyi olacaklar'İlk yarıda özellikle taktiksel anlamda Fransız ekibine cevap verdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Pres yapmalarına müsaade etmedik. Alanı daraltılar ama paslarla o alandan çıktık. İkinci yarı gençliğin verdiği koruma iç güdüsü, panik ve yorgunlukla biraz sıkıntı yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle o sorunu da halletik. Marsilya çok kaliteli kadroya sahip olan, iyi bir takım. Buradan puan alıp, lider kalmak, gençlerimize güven verecektir. Bu da onların daha iyi oynamalarına neden olacaktır. Lider olduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı.'Gollerle de buluşmamız lazım'Bir de özeleştiri yapan Terim, "Gol yollarında daha hareketli olmamız lazım. Daha doğrusu artık gollerle buluşmamız lazım. Benim takımların genel olarak en çok gol atanlar listesinde en önde olur. Neredeyse bütün gol kralları hep bizden çıktı" diye konuştu.'Amacımız lider çıkmak'Hedefler hakkında konuşan Fatih Terim, "Bugün doğru işler yaptık hem savunmada hem de hücumda. 1 puan sizi başka yerlere taşır bazen. Lider olmamızda fayda var. Yeni kuralla beraber birinci direkt çıkıyor. İkinci, Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekiple Play-Off oynuyor, üçüncü de Konferans Ligi'ne düşüyor. Açıkçası en büyük amacımız lider olmak. Moskova deplasmanından da iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İlk kura çekildiğinde 'Şampiyonlar Ligi gibi grup' demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Niyetimiz birinci olarak gitmek, olmazsa Play-Off'la gitmek istiyoruz. Bizim yerimiz burası. Avrupa'ya yakışıyor ve hak ediyoruz" yorumunu yaptı.

marsilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fatih terim, marsilya, açıklama