https://tr.sputniknews.com/20211001/finlandiya-cumhurbaskani-niinistoden-avrupaya-rusyayla-diyalog-cagrisi-1049446477.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den Avrupa'ya Rusya'yla diyalog çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den Avrupa'ya Rusya'yla diyalog çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Avrupa ülkelerine Rusya politikasını değiştirme ve Moskova'yla diyalog başlatma çağrısında bulundu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T22:59+0300

2021-10-01T22:59+0300

2021-10-01T22:59+0300

dünya

rusya

finlandiya

sauli niinistö

avrupa birliği

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya Dış Politika Enstitüsü’nün 60. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen seminerde, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri değerlendirdi.Niinistö, "İşbirliği hevesi yerine artan bir güvensizlik ve karşılıklı suçlamalar var. Buna rağmen duruma daha geniş açıdan bakmaya çağırıyorum" diye konuştu.Rusya-Avrupa işbirliğinin, güvenliğin önemli bir ayağı haline geldiği için Avrupa’nın Rusya’yla dost olması gerektiğinin altını çizen Niinistö, "Sürdürülebilir ilişkilerin yalnızca askeri güç üzerine inşa edilebileceğini düşünmüyorum. Aksi takdirde farkına varmadan şimdikinden daha büyük bir çatışmaya girebiliriz" ifadelerini kullandı.Rusya ve Finlandiya’nın iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Niinistö, karşılıklı saygı üzerine inşa edilen politikayı Avrupa geneline yaymayı teklif etti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/wsj-rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-helsinkide-bir-araya-geldi-1049166151.html

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rusya, finlandiya, sauli niinistö, avrupa birliği