WSJ: Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Helsinki'de bir araya geldi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve ABD’li mevkidaşı Milley’in bugün Helsinki’de bir araya geldiklerini bildirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

Gazetenin haberinde, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de görüştükleri belirtildi.Haberde, “ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Finlandiya’nın başkentinde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.Associated Press (AP) ajansının aktardığına göre, ABD’li generalin basın sekreteri Albay Dave Butler, gazetecilere verdiği demeçte Gerasimov ve Milley’in orduların arasındaki çatışma durumları ortaya çıkma riskinin azaltılması ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.Butler, Helsinki'deki toplantının ‘(askeri çatışma) risklerini azaltmak ve çatışma durumlarını önlemenin yollarını bulmak için her iki ülkenin askeri yönetimi arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlayan müzakerelerin devamı’ olduğunu kaydetti.Müzakerelerin ‘Amerika ve müttefiklerinin, ABD ordusunun ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra terörle mücadele yollarını aramaya yönelik çabalarının zemininde’ gerçekleştiğini belirten WSJ, ayrıca ABD ve Rusya’nın ‘geçmişte Suriye ve Karadeniz'de çatışmadan nasıl kaçınılacağını tartıştıklarını’ da hatırlattı.Butler’e göre her iki taraf, görüşmenin detaylarını açıklamama konusunda mutabık kaldı.Bununla birlikte Associated Press, birkaç gün önce Milley’in, Avrupa'ya yaptığı şu anki ziyareti sırasında asıl görevinin Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonraki olası üslenme yerleri ile ilgili konuları görüşmek olduğunu belirttiğini vurguluyor. Habere göre ABD’li komutan, Atina’daki toplantıda bu konuyu diğer NATO ülkelerinin komutanları ile ele aldı.Washington gereklilik durumunda Afganistan'da kendi askerleri olmadan Afganistan'daki teröristlere saldırmak niyetinde olduğundan, son haftalarda ABD kuvvetlerinin üslenmesi konusunun önem kazandığına dikkat çeken AP, şu anda bu amaçla Basra Körfezi’ndeki Amerikan üslerinde bulunan uçak ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanmanın mümkün, fakat Afganistan’dan uzakta oldukları için pek kolay olmadığını vurguladı.Haberde, “Bu nedenle ABD ve müttefikleri, Özbekistan, Kırgızistan veya Tacikistan gibi Afganistan'a yakın ülkelerle birliklerin üslenmesi, hava sahalarının kullanılması ve istihbarat paylaşımının arttırılması ile ilgili anlaşmalar yapmak istiyor” denilerek şunlar kaydedildi:

