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https://tr.sputniknews.com/20211001/gurcistan-icisleri-bakanligi-saakasvili-hal-ukraynada-1049439172.html
Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Saakaşvili hala Ukrayna’da
Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Saakaşvili hala Ukrayna’da
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkeye döndüğü haberi yalanladı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T18:45+0300
2021-10-01T18:48+0300
dünya
mihail saakaşvili
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Darahvelidze, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna ile aktif iletişimi içindeyiz ve sizi temin ederim ki Saakaşvili Ukrayna sınırını geçmedi. Gürcistan devlet sınırını geçmediğini de güvenle söyleyebilirim” diye açıkladı.Saakaşvili’nin isminin halâ ‘arananlar’ listesinde olduğunu, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldığını ve Gürcistan’a gelir gelmez gözaltına alınacağını anlatan İçişleri Bakanlığı temsilcisi,İktidardaki parti: Saakaşvili sahte video yaydıİktidardaki Gürcü Hayali partisinin Sözcüsü Mamuka Mdinaradze, basın mensuplarına açıklamasında, “Mihail Saakaşvili, Ukrayna’nın Truskavets tatil beldesinde bulunuyor. Elimizdeki bilgiye göre Saakaşvili, güya Batum’da video kaydettiği geçen gece aslında Truskavets’teki Rixos otelindeki odasındaydı” ifadesini kullandı.Bu bilgiden sonra Saakaşvili’nin, Truskavets’de bulunamaması için saklanabileceğini söyleyen Mdinaradze, “Bu insan bir kez daha siyasi faaliyetini bitirmiş oldu. Bu eylemleriyle, çirkin fake ile Ulusal Hareket’in sonunu getirdi” dedi.Saakaşvili’nin sahte video yaymasının, kurucusu olduğu Ulusal Hareket’in faaliyetini tamamen bitireceğini belirten Mdinaradze, “2 Ekim’deki seçimler bunu gösterecek” diye konuştu.Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 8 yıl aradan sonra ülkesine döndüğünü duyurmuştu.Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyorduGürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyordu.Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise daha sonra Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211001/saakasvili-gurcistanda-oldugunu-duyurdu-1049422341.html
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Saakaşvili hala Ukrayna’da

18:45 01.10.2021 (güncellendi: 18:48 01.10.2021)
© REUTERS / GLEB GARANICHMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkeye döndüğü haberi yalanladı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Darahvelidze, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna ile aktif iletişimi içindeyiz ve sizi temin ederim ki Saakaşvili Ukrayna sınırını geçmedi. Gürcistan devlet sınırını geçmediğini de güvenle söyleyebilirim” diye açıkladı.
Saakaşvili’nin isminin halâ ‘arananlar’ listesinde olduğunu, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldığını ve Gürcistan’a gelir gelmez gözaltına alınacağını anlatan İçişleri Bakanlığı temsilcisi,

İktidardaki parti: Saakaşvili sahte video yaydı

İktidardaki Gürcü Hayali partisinin Sözcüsü Mamuka Mdinaradze, basın mensuplarına açıklamasında, “Mihail Saakaşvili, Ukrayna’nın Truskavets tatil beldesinde bulunuyor. Elimizdeki bilgiye göre Saakaşvili, güya Batum’da video kaydettiği geçen gece aslında Truskavets’teki Rixos otelindeki odasındaydı” ifadesini kullandı.
Bu bilgiden sonra Saakaşvili’nin, Truskavets’de bulunamaması için saklanabileceğini söyleyen Mdinaradze, “Bu insan bir kez daha siyasi faaliyetini bitirmiş oldu. Bu eylemleriyle, çirkin fake ile Ulusal Hareket’in sonunu getirdi” dedi.
Saakaşvili’nin sahte video yaymasının, kurucusu olduğu Ulusal Hareket’in faaliyetini tamamen bitireceğini belirten Mdinaradze, “2 Ekim’deki seçimler bunu gösterecek” diye konuştu.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 8 yıl aradan sonra ülkesine döndüğünü duyurmuştu.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyordu

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyordu.
Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise daha sonra Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.
Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
DÜNYA
Saakaşvili, Gürcistan’da olduğunu duyurdu
11:08
000001
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