https://tr.sputniknews.com/20211001/hgs-odemesi-icin-girdigi-internet-sitesi-sahte-cikti-8-bin-500-lira-dolandirildi-1049424345.html

HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıktı, 8 bin 500 lira dolandırıldı

HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıktı, 8 bin 500 lira dolandırıldı

İzmir'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yaşadığı mağduriyetin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:07+0300

2021-10-01T12:07+0300

2021-10-01T12:07+0300

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konak

hgs

dolandırıcılık

hızlı geçiş sistemi (hgs)

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Konak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.Boyacı, işlemi gerçekleştirdikten sonra kartından yüksek miktarda para çekildiğini anladığını, hemen bankayı aramasına rağmen olumlu dönüş alamadığını anlattı.Gelen mesajdaki şifreyi belli bir zaman içindeki girmek zorunda kaldığını anlatan Boyacı, "Bu yüzden gelen şifreyi hızlıca okuyup girdim. Bir süre sonra 100 lira yerine kredi kartımdan 8 bin 500 liranın kesildiğini gördüm. Hesap ekstresinde ödemeyi alan firma belli. Ben kredi kartına ödemeyi yapmak zorunda kaldım. Alın terimle kazandığım parayı dolandırıcılara, hırsızlara verdim" dedi.'Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamayın'Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise dolandırıcıların sahte siteyle tüketicileri kandırdığını ifade etti.Sahte sitelerin kredi kartını bilgilerini kullanarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

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izmir, türkiye, konak, hgs, dolandırıcılık, hızlı geçiş sistemi (hgs)