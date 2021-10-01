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HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıktı, 8 bin 500 lira dolandırıldı
HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıktı, 8 bin 500 lira dolandırıldı
İzmir'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yaşadığı mağduriyetin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:07+0300
2021-10-01T12:07+0300
yaşam
izmir
türkiye
konak
hgs
dolandırıcılık
hızlı geçiş sistemi (hgs)
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Konak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.Boyacı, işlemi gerçekleştirdikten sonra kartından yüksek miktarda para çekildiğini anladığını, hemen bankayı aramasına rağmen olumlu dönüş alamadığını anlattı.Gelen mesajdaki şifreyi belli bir zaman içindeki girmek zorunda kaldığını anlatan Boyacı, "Bu yüzden gelen şifreyi hızlıca okuyup girdim. Bir süre sonra 100 lira yerine kredi kartımdan 8 bin 500 liranın kesildiğini gördüm. Hesap ekstresinde ödemeyi alan firma belli. Ben kredi kartına ödemeyi yapmak zorunda kaldım. Alın terimle kazandığım parayı dolandırıcılara, hırsızlara verdim" dedi.'Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamayın'Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise dolandırıcıların sahte siteyle tüketicileri kandırdığını ifade etti.Sahte sitelerin kredi kartını bilgilerini kullanarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:
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HGS ödemesi için girdiği internet sitesi sahte çıktı, 8 bin 500 lira dolandırıldı

12:07 01.10.2021
© AAHGS ödemeleri
HGS ödemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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İzmir'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.
Konak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.
Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Boyacı, işlemi gerçekleştirdikten sonra kartından yüksek miktarda para çekildiğini anladığını, hemen bankayı aramasına rağmen olumlu dönüş alamadığını anlattı.
Gelen mesajdaki şifreyi belli bir zaman içindeki girmek zorunda kaldığını anlatan Boyacı, "Bu yüzden gelen şifreyi hızlıca okuyup girdim. Bir süre sonra 100 lira yerine kredi kartımdan 8 bin 500 liranın kesildiğini gördüm. Hesap ekstresinde ödemeyi alan firma belli. Ben kredi kartına ödemeyi yapmak zorunda kaldım. Alın terimle kazandığım parayı dolandırıcılara, hırsızlara verdim" dedi.

'Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamayın'

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise dolandırıcıların sahte siteyle tüketicileri kandırdığını ifade etti.
Sahte sitelerin kredi kartını bilgilerini kullanarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:
"Tüketicilere tavsiyemiz internet üzerinden alışveriş yaparken gelen şifrenin üzerinde yazan bilgileri okusun. Ciddi mağduriyetler oluşuyor. Çünkü arama motorları dolandırıcıların kullandığı bir yöntem haline geldi. Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamasınlar. Teknik servis ararken de bir ürün alırken buna dikkat etsinler. Çünkü dolandırıcılar bu arama motorlarına para vererek sahte sitelerin üste çıkmasını sağlıyor. Bunu fark etmek zor değil. Altında hemen reklam olduğu yazıyor ancak bazen tüketicimizin dikkatinden kaçıyor."
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