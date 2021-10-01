İmamoğlu: Değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayacağız

Londra merkezli 'The Economist' dergisinin düzenlediği '5. Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde şehir diplomasisinin hayati bir rol oynadığına dikkat çekti.Zirvede, 'Kovid-19 dönemi sonrası sürdürülebilir şehirler' konusu ele alındı. Zirve katılımcısı konuklara, “Şehirler, sürdürülebilirliğin sağlanmasında ulusal hükümetin oynayamayacağı hangi rolü oynayabilir” ve “Şehir düzeyinde uluslararası iş birliği, iklim değişikliğine yönelik küresel çabaları nasıl geliştirebilir” soruları yöneltildi.'Askıda fatura çığır açtı'Pandeminin, sosyal ve ekonomik kalkınmayı pek çok düzeyde engellemiş olmasına vurgu yapan İmamoğlu, Kovid-19 sürecinde temel ihtiyaçların sağlanmasına yönelik çalışmalara yönelmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. 'Askıda Fatura' uygulamasının küresel anlamda çığır açan dijital dayanışma kampanyası olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu anlamda pandemi hem İstanbulluları birbirine yaklaştırmış hem de kentsel dayanışmayı artırmıştır” diye konuştu. Pandemi sırasında artan yoksulluk biçimleriyle mücadele etmek için istihdam yaratmaya odaklandıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “İBB’nin yeni kurulan ‘Bölgesel İstihdam Merkezleri', yaklaşık 20 bin İstanbulluya iş buldu” bilgisini paylaştı.'Merkezi yönetimler tek başına sorunları aşamaz'Merkezi hükümetlerin yerel gündem ile yeterince entegre olmadıklarını ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sınırları paylaşıyoruz, kültürleri paylaşıyoruz ve hatta sorunları paylaşıyoruz. O zaman neden bu yükü birlikte omuzlamayalım? Bu sayede değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayabileceğiz" dedi.
Londra merkezli 'The Economist' dergisinin düzenlediği '5. Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde şehir diplomasisinin hayati bir rol oynadığına dikkat çekti.
Zirvede, 'Kovid-19 dönemi sonrası sürdürülebilir şehirler' konusu ele alındı.
Zirve katılımcısı konuklara, “Şehirler, sürdürülebilirliğin sağlanmasında ulusal hükümetin oynayamayacağı hangi rolü oynayabilir” ve “Şehir düzeyinde uluslararası iş birliği, iklim değişikliğine yönelik küresel çabaları nasıl geliştirebilir” soruları yöneltildi.
'Askıda fatura çığır açtı'
Pandeminin, sosyal ve ekonomik kalkınmayı pek çok düzeyde engellemiş olmasına vurgu yapan İmamoğlu, Kovid-19 sürecinde temel ihtiyaçların sağlanmasına yönelik çalışmalara yönelmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. '
Askıda Fatura' uygulamasının küresel anlamda çığır açan dijital dayanışma kampanyası olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu anlamda pandemi hem İstanbulluları birbirine yaklaştırmış hem de kentsel dayanışmayı artırmıştır” diye konuştu. Pandemi sırasında artan yoksulluk biçimleriyle mücadele etmek için istihdam yaratmaya odaklandıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “İBB’nin yeni kurulan ‘Bölgesel İstihdam Merkezleri', yaklaşık 20 bin İstanbulluya iş buldu” bilgisini paylaştı.
'Merkezi yönetimler tek başına sorunları aşamaz'
Merkezi hükümetlerin yerel gündem ile yeterince entegre olmadıklarını ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“2007 yılından bu yana kentlerde yaşayanların sayısının tarihte ilk kez kırsal kesimde yaşayanları geride bıraktığını biliyoruz. Bu gerçek bize, şehirlerin artık her zamankinden daha karmaşık hale gelen en acil küresel zorlukların hem aktörleri hem de kurbanları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle merkezi yönetimler artık makro düzeydeki politikalarla bu karmaşık sorun ağını tek başlarına aşabilecek durumda değiller. Yerel yönetimler, her gün sokağa çıkan, insanlarla ve sorunlarla ilk elden yüzleşenlerdir. Bu nedenle her zaman yerelin bilgisiyle kişiye özel çözümler üretmemiz gerekecektir. İnsanları her bir yerel eyleme entegre etmek için onları dinlemeli ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi yerelleştirmeliyiz”