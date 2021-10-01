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https://tr.sputniknews.com/20211001/imfden-kripto-varliklarin-hizli-buyumesinden-kaynakli-finansal-risklere-karsi-uyari-1049436836.html
IMF'den kripto varlıkların hızlı büyümesinden kaynaklı finansal risklere karşı uyarı
IMF'den kripto varlıkların hızlı büyümesinden kaynaklı finansal risklere karşı uyarı
Uluslararası Para Fonu, 'kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatların yanı sıra finansal istikrar sorunları yarattığını' belirterek, politika... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:44+0300
2021-10-01T17:44+0300
ekonomi
uyarı
kripto para
uluslararası para fonu (imf)
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IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun 'Kripto Ekosistemi ve Finansal İstikrar Zorlukları' başlıklı bölümünü yayımladı.Kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekilen raporda, kripto varlık teknolojilerinin daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi ödemeler için bir araç olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.Raporda, merkezi olmayan finansın daha inovatif, kapsayıcı ve şeffaf finansal hizmetler için bir platform haline gelebileceğine işaret edilerek, potansiyel kazanımlara rağmen kripto varlıkların hızlı büyümesinin ve artan şekilde benimsenmesinin finansal istikrar zorlukları da doğurduğu aktarıldı.Gelişmekte olan ekonomiler için kripto varlıkların daha fazla kullanılmasının bazı faydalar sağlayacağına vurgu yapılan raporda aynı zamanda, özellikle varlık ve para ikamesi açısından, makro-finansal riskler de oluşturabileceği kaydedildi.Kripto varlıkların piyasa değeri 2 trilyon doları aştıRaporda, kripto varlıkların piyasa değerinin büyük fiyat dalgalanmalarının ortasında önemli ölçüde büyüdüğü, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerinin 2020'nin başından bu yana 10 kat artarak Eylül 2021 itibarıyla 2 trilyon doları aştığı bildirildi.Finansal istikrar risklerinin henüz sistemik olmadığına işaret edilen raporda, küresel etkiler ve çoğu ülkedeki yetersiz operasyonel ve düzenleyici çerçeveler göz önüne alındığında risklerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.Raporda, kripto ekosisteminin ortaya çıkardığı zorluklar arasında kripto varlık sağlayıcılarından kaynaklanan operasyonel ve finansal bütünlük riskleri, kripto varlıkları ve merkezi olmayan finans için yatırımcı koruma riskleri ve bazı sabitkoinler (stablecoin) için yetersiz rezervler ve bildirimlerin yer aldığı ifade edildi.Gelişmekte olan ekonomilerde kripto varlıkların artan ticaretinin istikrarı bozan sermaye akışlarına yol açabileceğinin hatırlatıldığı raporda, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması ve veri boşluklarını ele alarak kripto ekosistemini izleme yeteneklerini geliştirmesi gerektiği aktarıldı.Raporda, sabitkoinlerin rolünün büyümesiyle düzenlemelerin, oluşturdukları risklere ve ekonomik işlevlerine uygun olması gerektiği vurgulanarak, kripto varlıkları benimseme (cryptoization) riskleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ekonomilerin makroekonomik politikaları güçlendirmesi ve merkez bankası dijital para birimleri çıkarmanın faydalarını göz önünde bulundurması gerektiği kaydedildi.
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uyarı, kripto para, uluslararası para fonu (imf)

IMF'den kripto varlıkların hızlı büyümesinden kaynaklı finansal risklere karşı uyarı

17:44 01.10.2021
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
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Uluslararası Para Fonu, 'kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatların yanı sıra finansal istikrar sorunları yarattığını' belirterek, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması gerektiğini bildirdi.
IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun 'Kripto Ekosistemi ve Finansal İstikrar Zorlukları' başlıklı bölümünü yayımladı.
Kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekilen raporda, kripto varlık teknolojilerinin daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi ödemeler için bir araç olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Raporda, merkezi olmayan finansın daha inovatif, kapsayıcı ve şeffaf finansal hizmetler için bir platform haline gelebileceğine işaret edilerek, potansiyel kazanımlara rağmen kripto varlıkların hızlı büyümesinin ve artan şekilde benimsenmesinin finansal istikrar zorlukları da doğurduğu aktarıldı.
Gelişmekte olan ekonomiler için kripto varlıkların daha fazla kullanılmasının bazı faydalar sağlayacağına vurgu yapılan raporda aynı zamanda, özellikle varlık ve para ikamesi açısından, makro-finansal riskler de oluşturabileceği kaydedildi.

Kripto varlıkların piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Raporda, kripto varlıkların piyasa değerinin büyük fiyat dalgalanmalarının ortasında önemli ölçüde büyüdüğü, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerinin 2020'nin başından bu yana 10 kat artarak Eylül 2021 itibarıyla 2 trilyon doları aştığı bildirildi.
Finansal istikrar risklerinin henüz sistemik olmadığına işaret edilen raporda, küresel etkiler ve çoğu ülkedeki yetersiz operasyonel ve düzenleyici çerçeveler göz önüne alındığında risklerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Raporda, kripto ekosisteminin ortaya çıkardığı zorluklar arasında kripto varlık sağlayıcılarından kaynaklanan operasyonel ve finansal bütünlük riskleri, kripto varlıkları ve merkezi olmayan finans için yatırımcı koruma riskleri ve bazı sabitkoinler (stablecoin) için yetersiz rezervler ve bildirimlerin yer aldığı ifade edildi.
Gelişmekte olan ekonomilerde kripto varlıkların artan ticaretinin istikrarı bozan sermaye akışlarına yol açabileceğinin hatırlatıldığı raporda, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması ve veri boşluklarını ele alarak kripto ekosistemini izleme yeteneklerini geliştirmesi gerektiği aktarıldı.
Raporda, sabitkoinlerin rolünün büyümesiyle düzenlemelerin, oluşturdukları risklere ve ekonomik işlevlerine uygun olması gerektiği vurgulanarak, kripto varlıkları benimseme (cryptoization) riskleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ekonomilerin makroekonomik politikaları güçlendirmesi ve merkez bankası dijital para birimleri çıkarmanın faydalarını göz önünde bulundurması gerektiği kaydedildi.
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