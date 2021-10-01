İran İçişleri Bakanı: Azerabaycan ile aramızdaki yanlış anlaşılmalar diplomatik yollarla çözülecek

İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında bulunan Erdebil vilayetine yeni atanan valinin görev devir teslimi törenine katılan Vahidi, Tahran ile Bakü arasında yaşanan tatbikat polemiğiyle ilgili açıklamada bulundu.İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulması için İsrail ve bazı ülkelerin komplo kurduğunu ileri süren Vahidi, "Yanlış anlaşılmalar ve farklı meseleler varsa bunlar diplomatik yollarla çözülecektir. Dışişleri Bakanlığı konunun takipçisi" dedi.Komşu ülkeleri iş birliği ve diyaloğa davet ettiklerini aktaran Vahidi, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz. Tüm komşu ülkelere ve Azerbaycan'a daima dost olduğumuzu bildirdik" ifadelerini kullandı.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan ile aralarındaki 'yanlış anlaşılmaların diplomatik yollarla çözüleceğini' belirterek, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz" dedi.
İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında bulunan Erdebil vilayetine yeni atanan valinin görev devir teslimi törenine katılan Vahidi, Tahran ile Bakü arasında yaşanan tatbikat polemiğiyle ilgili açıklamada bulundu.
İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulması için İsrail ve bazı ülkelerin komplo kurduğunu ileri süren Vahidi, "Yanlış anlaşılmalar ve farklı meseleler varsa bunlar diplomatik yollarla çözülecektir. Dışişleri Bakanlığı konunun takipçisi" dedi.
Komşu ülkeleri iş birliği ve diyaloğa davet ettiklerini aktaran Vahidi, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz. Tüm komşu ülkelere ve Azerbaycan'a daima dost olduğumuzu bildirdik" ifadelerini kullandı.