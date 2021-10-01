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https://tr.sputniknews.com/20211001/istanbulda-enflasyon-3-yilin-zirvesinde-1049432801.html
İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde
Türkiye enflasyonu açısından gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu, eylül ayında aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 arttı. Yüzde 19.77 aynı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T15:59+0300
2021-10-01T15:59+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
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2021 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2.22, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.90 oranında arttı.İstanbul enflasyonu yıllık bazda yüzde 19.77'ye ulaşırken toptan eşya fiyatları indeks ise yıllık bazda yüzde 28.72'ye tırmandı. İstanbul enflasyonu yüzde 19.77 ile geçen ay yüzde 19.25 olarak açıklanan Türkiye geneli TÜFE oranını aştı. Ayrıca yüzde 19.77 yıllık enflasyon son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu anlamına geliyor.Eylül 2021'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Diğer Harcamalar'da yüzde 15.61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6.07, Giyim Harcamalarında yüzde 3.71, Konut Harcamalarında yüzde 3.56, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2.57, Gıda Harcamalarında yüzde 0.74 artış görülürken, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0.34, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde -0.02 azaldı.Eylül 2021'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5.56, Madenler Grubunda yüzde 1.82, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1.80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1.71, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.92, Mensucat Grubunda yüzde 0.26 artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -3.39 azaldı.
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istanbul, enflasyon

İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde

15:59 01.10.2021
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA
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Türkiye enflasyonu açısından gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu, eylül ayında aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 arttı. Yüzde 19.77 aynı zamanda son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu verisine işaret ediyor.
2021 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2.22, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.90 oranında arttı.
İstanbul enflasyonu yıllık bazda yüzde 19.77'ye ulaşırken toptan eşya fiyatları indeks ise yıllık bazda yüzde 28.72'ye tırmandı. İstanbul enflasyonu yüzde 19.77 ile geçen ay yüzde 19.25 olarak açıklanan Türkiye geneli TÜFE oranını aştı. Ayrıca yüzde 19.77 yıllık enflasyon son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu anlamına geliyor.
Eylül 2021'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Diğer Harcamalar'da yüzde 15.61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6.07, Giyim Harcamalarında yüzde 3.71, Konut Harcamalarında yüzde 3.56, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2.57, Gıda Harcamalarında yüzde 0.74 artış görülürken, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0.34, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde -0.02 azaldı.
Eylül 2021'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5.56, Madenler Grubunda yüzde 1.82, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1.80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1.71, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.92, Mensucat Grubunda yüzde 0.26 artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -3.39 azaldı.
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