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Metiner: Belediye başkanlarıyla ilgili iki şeyi yanlış buluyorum
Metiner: Belediye başkanlarıyla ilgili iki şeyi yanlış buluyorum
Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, belediye başkanlarının herkesin başkanı olduğunu belirterek "Belediye başkanlarına saygı, halkın iradesine saygının... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T11:59+0300
2021-10-01T11:59+0300
politika
mehmet metiner
yeni şafak
belediye başkanı
belediye
yanlış bilgi
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Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 'Siyasetin ekseni kaymamalı… Belediye başkanları farklı olmalı' başlıklı yazısında belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Düşmanlıktan nemalananların barıştan hoşlanmadıklarını ifade eden Metiner, "Memleketime babamın rahatsızlığı için gittiğimde yerel seçim sürecinde en sert siyasi tartışmaları yürüttüğümüz belediye başkanını ziyarete gittiğimde gördüm ki düşmanlıktan beslenenler fena halde rahatsızlık duydular. Tarafgirliğin düşmanlığa evrilmesi ne kadar da kötü! Partisi farklı bile olsa o girdiği seçimi kazanmıştı. Dolayısıyla artık herkesin belediye başkanıydı" dedi.Metiner, "Şuna inanırım: Belediye başkanları seçildikten sonra herkesin başkanlarıdırlar. Belediye başkanlarına saygı, halkın iradesine saygının gereğidir" ifadesine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"İki şeyi yanlış bulurum:1- Belediye başkanları seçildikten sonra particilik yapmaya devam ederlerse yanlış yaparlar. Partili aidiyetleri devam etse bile herkesi kendinden bilen ve herkese koşulsuz hizmeti esas alan bir yönetim anlayışına sahip olmalıdırlar. Belediyeler politik merkezler değil, yerel topluluğa hizmetin üssü olmalıdır.2- Belediye başkanlarını partilerinden dolayı cezalandırmaya kalkışan, onların hizmet yapmalarını engelleyen iktidar anlayışı yanlıştır. Kendi partine mensup olmadığı için bir belediye başkanını cezalandırmaya kalkışmak, yerel topluluğu hizmetten yoksun bırakmak anlamına gelir ki bu hür iradeye saygıyla bağdaşmaz.Seçim meydanında söylenen sözler orada bırakılmalı. Keşke kırıcı ve kıyıcı bir dil seçim sürecinde de hiç kullanılmasa ama seçimin doğası gereği bu mümkün olmasa bile hiç değilse süreç tamamlandığında o sözlerin tümü arkada bırakılsa diyorum.Biliyorum bu zordur ama imkansız değildir. Yerelde güçlülerin üzerinden kendilerine iktidar alanı oluşturmak isteyen cüceler bu düşmanlığı ve kutuplaştırmayı sürdürmek isterler. Bunun bedelini de ne yazık ki halk çeker."
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mehmet metiner, yeni şafak, belediye başkanı, belediye, yanlış bilgi

Metiner: Belediye başkanlarıyla ilgili iki şeyi yanlış buluyorum

11:59 01.10.2021
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, belediye başkanlarının herkesin başkanı olduğunu belirterek "Belediye başkanlarına saygı, halkın iradesine saygının gereğidir" dedi. Metiner, belediye başkanlarıyla ilgili iki noktayı yanlış bulduğunu söyledi.
Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 'Siyasetin ekseni kaymamalı… Belediye başkanları farklı olmalı' başlıklı yazısında belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Düşmanlıktan nemalananların barıştan hoşlanmadıklarını ifade eden Metiner, "Memleketime babamın rahatsızlığı için gittiğimde yerel seçim sürecinde en sert siyasi tartışmaları yürüttüğümüz belediye başkanını ziyarete gittiğimde gördüm ki düşmanlıktan beslenenler fena halde rahatsızlık duydular. Tarafgirliğin düşmanlığa evrilmesi ne kadar da kötü! Partisi farklı bile olsa o girdiği seçimi kazanmıştı. Dolayısıyla artık herkesin belediye başkanıydı" dedi.
Metiner, "Şuna inanırım: Belediye başkanları seçildikten sonra herkesin başkanlarıdırlar. Belediye başkanlarına saygı, halkın iradesine saygının gereğidir" ifadesine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
"İki şeyi yanlış bulurum:
1- Belediye başkanları seçildikten sonra particilik yapmaya devam ederlerse yanlış yaparlar. Partili aidiyetleri devam etse bile herkesi kendinden bilen ve herkese koşulsuz hizmeti esas alan bir yönetim anlayışına sahip olmalıdırlar. Belediyeler politik merkezler değil, yerel topluluğa hizmetin üssü olmalıdır.
2- Belediye başkanlarını partilerinden dolayı cezalandırmaya kalkışan, onların hizmet yapmalarını engelleyen iktidar anlayışı yanlıştır. Kendi partine mensup olmadığı için bir belediye başkanını cezalandırmaya kalkışmak, yerel topluluğu hizmetten yoksun bırakmak anlamına gelir ki bu hür iradeye saygıyla bağdaşmaz.
Seçim meydanında söylenen sözler orada bırakılmalı. Keşke kırıcı ve kıyıcı bir dil seçim sürecinde de hiç kullanılmasa ama seçimin doğası gereği bu mümkün olmasa bile hiç değilse süreç tamamlandığında o sözlerin tümü arkada bırakılsa diyorum.
Biliyorum bu zordur ama imkansız değildir. Yerelde güçlülerin üzerinden kendilerine iktidar alanı oluşturmak isteyen cüceler bu düşmanlığı ve kutuplaştırmayı sürdürmek isterler. Bunun bedelini de ne yazık ki halk çeker."
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