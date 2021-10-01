https://tr.sputniknews.com/20211001/romanyada-hastane-yangini-en-az-9-olu-1049425845.html

Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü

Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü

Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:40+0300

2021-10-01T12:40+0300

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Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.Sözcü Razvan Parconie tarafından AFP'ye verilen demeçte, yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi ve "Yangın söndü, ancak itfaiyeciler hala hastanede" dedi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Hastanenin bulunduğu Silviu Cosa vilayetinin başkanı, yangın çıktığında hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 Kovid-19 hastasının tedavi edilmekte olduğunu söyledi.Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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avrupa, romanya, yangın, hastane