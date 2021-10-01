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https://tr.sputniknews.com/20211001/romanyada-hastane-yangini-en-az-9-olu-1049425845.html
Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü
Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü
Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:40+0300
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dünya
avrupa
romanya
yangın
hastane
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Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.Sözcü Razvan Parconie tarafından AFP'ye verilen demeçte, yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi ve "Yangın söndü, ancak itfaiyeciler hala hastanede" dedi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Hastanenin bulunduğu Silviu Cosa vilayetinin başkanı, yangın çıktığında hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 Kovid-19 hastasının tedavi edilmekte olduğunu söyledi.Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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avrupa, romanya, yangın, hastane

Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü

12:40 01.10.2021
© AFP 2021Romanya'da hastane yangını
Romanya'da hastane yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021
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Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.
Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.
Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.
Sözcü Razvan Parconie tarafından AFP'ye verilen demeçte, yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi ve "Yangın söndü, ancak itfaiyeciler hala hastanede" dedi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Hastanenin bulunduğu Silviu Cosa vilayetinin başkanı, yangın çıktığında hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 Kovid-19 hastasının tedavi edilmekte olduğunu söyledi.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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