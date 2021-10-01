https://tr.sputniknews.com/20211001/yeni-bulgulara-rastlandi-venuste-yasam-izi-olabilir-1049426158.html

Yeni bulgulara rastlandı: 'Venüs’te yaşam izi olabilir'

Yeni bulgulara rastlandı: 'Venüs’te yaşam izi olabilir'

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda canlı mikroorganizmalar olabileceği öne sürdü. Araştırmacılar, bitkilerin suyu ve güneş... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:41+0300

2021-10-01T12:41+0300

2021-10-01T12:42+0300

venüs

yaşam

abd

fotosentez

oksijen

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ABD’deki California Politeknik Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Venüs’ün kalın bulutlarından gelen güneş ışığının fotosentezi destekleyebileceğini ve bunun da mikroorganizmaların varlığına neden olabileceğini ortaya çıkardı.Sözcü’nün aktardığına göre, araştırmacılar gezegende bitkilerin suyu ve güneş ışığını yiyeceğe dönüştürmek için kullandığı süreç olan fotosentezin bütün gün gerçekleşebileceğine dair kanıtlar buldu. Gezegenin yüzeyinden ve atmosferinden yayılan termal veya kızılötesi enerji seviyeleri nedeniyle fotosentezin gece bile gerçekleşebileceği belirtildi.Çalışma, ayrı bir grup araştırmacının gezegenin bulutlarının çok kuru olduğunu ve yaşamı sürdürmek için yeterli suya sahip olmadığını söylemesinden sadece aylar sonra geldi.Öte yandan, çalışmanın baş yazarı Rakesh Mogul ve diğer araştırmacılar, Venüs’ün bulutlarının kısmen amonyum bisülfat gibi nötrleştirilmiş sülfürik asit formlarından oluşmuş olabileceğini de ortaya çıkardı.Mogul yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, Venüs’teki bulutlarında mikroorganizmalar tarafından fototrofi ve/veya kemotrofi potansiyeli için somut delil oluşturuyor” dedi.Daha önce de İngiltere’de Cardiff Üniversitesinden Prof. Jane Greaves liderliğindeki uluslararası bir gök bilimci ekibi, Venüs’ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfetmişti. Çalışmaların sonunda gezegenin atmosferinde tespit edilen fosfin için yaşamın varlığı dışında bir açıklama olmadığı sonucuna varılmıştı.

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venüs, abd, fotosentez, oksijen