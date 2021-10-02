https://tr.sputniknews.com/20211002/1049449264.html

Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:44+0300

2021-10-02T00:44+0300

2021-10-02T00:44+0300

türkiye

afyonkarahisar

akbaba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049449149_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_004ff199b9a9e1e485d6b7e90415cca1.jpg

Kandır, "Akbabalar ekosistemin sağlık bekçisidir. Yeryüzündeki leşleri en sağlıklı şekilde yok eden, mikroorganizmaları kendi bünyesinde yok eden ve hastalıkların yayılmasını engelleyen tek türdür. Diğer leş yiyen hayvanlar hastalıkların yayılmasına neden olabilirken, akbabalar hastalık taşımazlar. Akbabaların nesillerinin devam etmesi, insan ve ekosistem sağlığı için şart" diye konuştu.

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, afyonkarahisar, akbaba