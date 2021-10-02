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Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T00:44+0300
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afyonkarahisar
akbaba
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Kandır, "Akbabalar ekosistemin sağlık bekçisidir. Yeryüzündeki leşleri en sağlıklı şekilde yok eden, mikroorganizmaları kendi bünyesinde yok eden ve hastalıkların yayılmasını engelleyen tek türdür. Diğer leş yiyen hayvanlar hastalıkların yayılmasına neden olabilirken, akbabalar hastalık taşımazlar. Akbabaların nesillerinin devam etmesi, insan ve ekosistem sağlığı için şart" diye konuştu.
türkiye
afyonkarahisar
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Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

00:44 02.10.2021
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.
© AA / Mustafa Bayer

Döğer beldesi kırsalında bitkin bulunan yaralı kuş, önce jandarma ekipleri daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Döğer beldesi kırsalında bitkin bulunan yaralı kuş, önce jandarma ekipleri daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mustafa Bayer

Döğer beldesi kırsalında bitkin bulunan yaralı kuş, önce jandarma ekipleri daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

© AA / Mustafa Bayer

Yetkililerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen akbabanın, herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin düşmüş veya zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

Yetkililerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen akbabanın, herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin düşmüş veya zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mustafa Bayer

Yetkililerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen akbabanın, herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin düşmüş veya zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

© AA / Mustafa Bayer

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, akbabanın oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, akbabanın oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mustafa Bayer

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, akbabanın oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

© AA / Mustafa Bayer

Gözlem altında tuttukları akbabanın, gerekli bakım ve beslenmesine başladıklarını belirten Kandır, "Kendi besleniyor. Birkaç gün bakım ve rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar doğaya dönebileceğini umuyoruz." dedi.

Gözlem altında tuttukları akbabanın, gerekli bakım ve beslenmesine başladıklarını belirten Kandır, &quot;Kendi besleniyor. Birkaç gün bakım ve rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar doğaya dönebileceğini umuyoruz.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mustafa Bayer

Gözlem altında tuttukları akbabanın, gerekli bakım ve beslenmesine başladıklarını belirten Kandır, "Kendi besleniyor. Birkaç gün bakım ve rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar doğaya dönebileceğini umuyoruz." dedi.

© AA / Mustafa Bayer

Akbabaların ekosisteme katkısının çok yüksek olduğunu dile getiren Kandır, Türkiye'de 4 tür akbaba bulunduğunu kaydetti.

Akbabaların ekosisteme katkısının çok yüksek olduğunu dile getiren Kandır, Türkiye&#x27;de 4 tür akbaba bulunduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mustafa Bayer

Akbabaların ekosisteme katkısının çok yüksek olduğunu dile getiren Kandır, Türkiye'de 4 tür akbaba bulunduğunu kaydetti.

Kandır, "Akbabalar ekosistemin sağlık bekçisidir. Yeryüzündeki leşleri en sağlıklı şekilde yok eden, mikroorganizmaları kendi bünyesinde yok eden ve hastalıkların yayılmasını engelleyen tek türdür. Diğer leş yiyen hayvanlar hastalıkların yayılmasına neden olabilirken, akbabalar hastalık taşımazlar. Akbabaların nesillerinin devam etmesi, insan ve ekosistem sağlığı için şart" diye konuştu.
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