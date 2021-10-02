https://tr.sputniknews.com/20211002/bakan-cavusoglu-simdi-oyun-kuruyoruz-oyunu-da-bozuyoruz-1049450355.html

Bakan Çavuşoğlu: Şimdi oyun kuruyoruz, oyunu da bozuyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Şimdi oyun kuruyoruz, oyunu da bozuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlkeli dış politika işlememiz lazım. Mecliste görüyorum, 'İki yük arasında sıkışıp, kaldınız' diyorlar. Hangi sıkışma... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanlığı

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Aydın programı kapsamında Kuşadası ilçesinde turizmcilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce bölge esnafını ardından da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti, Valilik Defteri’ni imzaladı.Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ise iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. ‘Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyada öncelikler, tercihler değişmeye başladı. Sorunlar daha karmaşık hale geldi ve çatışmalar var. Uluslararası sistem bu sorunları çözmekte son derece yetersiz. Uluslararası sistemi yeniden gözden geçirmek lazım. Ülkelerin Türkiye’nin bölgesindeki sorunlara katkı sağladığı ve inisiyatif aldığı gibi yeri geldiği zaman masada, yeri geldiği zaman sahada gücünü göstermesi lazım” dedi.Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Biz bir yerden NATO üyesiyiz bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz gelişiyor'Türkiye’nin izlediği dış politikaya değinen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Dış politikada ekonomi diplomasisinin öneminden de söz eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Köklerimiz orada, Asya’ya yeniden dönmemiz lazım'Hızla değişen bu dünyada yenilikçi olunması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları belirtti:

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı