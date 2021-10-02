Bakan Karaismailoğlu: Atatürk Havalimanı’nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde basın açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük” dedi.Karaismailoğlu devamında şu ifadeleri kullandı:
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda en yüksek kategorideki iki pisti kırılarak neredeyse atıl hale getirilen Atatürk Havalimanı için, "Adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde basın açıklamasında bulundu.
Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük” dedi.
Karaismailoğlu devamında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye'nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12'nci Şurayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek Şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan Şura için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor.”