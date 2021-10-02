Bakan Pakdemirli: Suya mücevher gibi davranmamız lazım

"Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Eylül’de çiftçimize memnuniyet yaratan çeltik fiyatlarını açıklamıştı. Ton başına baldo için yüzde 23 artışla 5 bin 500 lira, Osmancık için de yine yüzde 25 artışla 4 bin 500 lira ve luna için de yüzde 25 artışla 4 bin lira olarak fiyatlar belirlenmişti. 13 Eylül itibariyle de Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımına başladı. Toprak Mahsulleri Ofisimiz çeltik üreticimizi, diğer üreticilerimizde olduğu gibi bugüne kadar yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacak. Kısaca bir tasarruftan bahsedecek olursak, göllendirerek sulamada bin 500- 2 bin ton bir sezonda dekar başına harcanırken, 800 ile 900 ton civarında damla sulamayla aynı üretimi yapmak mümkün. Su kullanımında yüzde 50’den fazla tasarruf var. Belki maliyetleri yüzde 20 düşürüyor ama suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım. Su bizim için çok kıymetli. Hepimiz için çok kıymetli. O yüzden bundan sonra artık çeltik üretimini yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçirmemiz lazım. Bu projenin başka bir faydası daha var. Sadece düz ve sulu arazilerde üretilmeyecek. Su kısıtı, çeltik ekim alanlarında arttırmaya hiçbir şekilde engel olmayacak. O anlamda kendi kendimize yeterliliğimizin sürdürülebilmesi için gelecek on yıllarda azalacak su miktarını hesaba katarsak, bu projenin önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum.”