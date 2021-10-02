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https://tr.sputniknews.com/20211002/elektrik-santrallerine-187-milyon-liralik-kapasite-mekanizmasi-destegi-1049456744.html
Elektrik santrallerine 187 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Elektrik santrallerine 187 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 187 milyon 550 bin 349 lira kapasite ödemesi yapacak. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T12:53+0300
2021-10-02T12:53+0300
türkiye
elektrik
teiaş
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne ağustos ayı için toplam 187 milyon 550 bin 349 lira ödenecek.En yüksek ödemeler 15 milyon 159 bin 783 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 993 bin 207 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor. Türkiye'nin elektrik tüketimi arttıÖte yandan, AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 39 milyon 136 bin kilovatsaatle 1 Eylül'de, en düşük tüketim ise 752 milyon 146 bin kilovatsaatle 26 Eylül'de gerçekleşti.Elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 0,63 artarak 27 milyar 575 milyon 600 bin kilovatsaat oldu.Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 10,33'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 38,8'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,6'sı ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,35, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.Elektrik ihracatı yüzde 116 arttıÖte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 324 artarak 52 milyon 796 bin kilovatsaatten 223 milyon 836 bin kilovatsaate yükseldi.Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 116,2 artarak 472 milyon 570 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın eylül ayında 218 milyon 579 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.
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elektrik, teiaş

Elektrik santrallerine 187 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

12:53 02.10.2021
© AFP 2021Elektrik santrali
Elektrik santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 187 milyon 550 bin 349 lira kapasite ödemesi yapacak.
Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne ağustos ayı için toplam 187 milyon 550 bin 349 lira ödenecek.
En yüksek ödemeler 15 milyon 159 bin 783 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 993 bin 207 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.
Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye'nin elektrik tüketimi arttı

Öte yandan, AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 39 milyon 136 bin kilovatsaatle 1 Eylül'de, en düşük tüketim ise 752 milyon 146 bin kilovatsaatle 26 Eylül'de gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 0,63 artarak 27 milyar 575 milyon 600 bin kilovatsaat oldu.
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 10,33'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 38,8'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,6'sı ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.
Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,35, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 116 arttı

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 324 artarak 52 milyon 796 bin kilovatsaatten 223 milyon 836 bin kilovatsaate yükseldi.
Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 116,2 artarak 472 milyon 570 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın eylül ayında 218 milyon 579 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.
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