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Fenerbahçe'den CHP'li Tuba Torun açıklaması: 'Camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz'
Fenerbahçe'den CHP'li Tuba Torun açıklaması: 'Camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz'
Fenerbahçe, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un stadyum yorumuna yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T20:32+0300
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spor
fenerbahçe
tuba torun
stadyum
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Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a sosyal medyadan cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.Fenerbahçe tarafından 'zorunlu açıklama' olarak yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:CHP'li Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” ifadelerini kullanmıştı.Paylaşımı sonrası tepki aldığını açıklayan Tuba Torun Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:"Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım. Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim.Bunu bir başarı olarak da görenler olacaktır elbet. Bence değil. Sizin kutsalınız benim kutsalım olmayabilir. Fikrimi beyan edebilirim, siz de karşı çıkabilirsiniz ama hayatımı yaşanmaz kılmaya hakkınız yok. Adeta kurban ister gibi, kan ister gibi. Bu mu size yakışan gerçekten?Ben elbette hayatıma devam edeceğim. Mücadeleye devam edeceğim. Yeri gelecek kimsenin diyemediğini diyeceğim. Eril tahakkümün iktidar kaybı korkusuyla kadınları sindirmeye çalıştığı her yerde ses çıkaracağım. Barışçıl olmayan, küfür, nefret, şiddet dolu her yerde en önde olacağım.Bu da benim notum olarak dursun burada. Tüm küfürlere rağmen, sevgiler hepinize.”
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fenerbahçe, tuba torun, stadyum

Fenerbahçe'den CHP'li Tuba Torun açıklaması: 'Camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz'

20:32 02.10.2021 (güncellendi: 20:39 02.10.2021)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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Fenerbahçe, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un stadyum yorumuna yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a sosyal medyadan cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe tarafından 'zorunlu açıklama' olarak yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen ‘gerçek dışı bir yaklaşımla’ Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz. Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir. Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla ‘kişisel görüş ve düşünce seviyesini’ aşan noktaya gelmiştir.

Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş; Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir’ açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."

CHP'li Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşımı sonrası tepki aldığını açıklayan Tuba Torun Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
"Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım. Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim.
Bunu bir başarı olarak da görenler olacaktır elbet. Bence değil. Sizin kutsalınız benim kutsalım olmayabilir. Fikrimi beyan edebilirim, siz de karşı çıkabilirsiniz ama hayatımı yaşanmaz kılmaya hakkınız yok. Adeta kurban ister gibi, kan ister gibi. Bu mu size yakışan gerçekten?
Ben elbette hayatıma devam edeceğim. Mücadeleye devam edeceğim. Yeri gelecek kimsenin diyemediğini diyeceğim. Eril tahakkümün iktidar kaybı korkusuyla kadınları sindirmeye çalıştığı her yerde ses çıkaracağım. Barışçıl olmayan, küfür, nefret, şiddet dolu her yerde en önde olacağım.
Bu da benim notum olarak dursun burada. Tüm küfürlere rağmen, sevgiler hepinize.”
110003
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