https://tr.sputniknews.com/20211002/fethullah-gulen-darbe-girisimi-davalarini-uyaptan-takip-etmis-1049462449.html

Fethullah Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş

Fethullah Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş

Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, kısa adı UYAP olan Ulusal Yargı Ağı Vatandaş Portalı üzerinden takip... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T17:53+0300

2021-10-02T17:53+0300

2021-10-02T17:53+0300

türkiye

fethullah gülen

fetö

dava

inceleme

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Fethullah Gülen, "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile hapis cezası talebi var.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gülen, sanık olarak yer aldığı dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri, "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden takip etti."UYAP Evrak İşlem Kütüğüne" yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla defalarca "UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı.Gülen'in, sanık ve tanıklar ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu tutanakları incelediği tespit edildi.

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fethullah gülen, fetö, dava, inceleme