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https://tr.sputniknews.com/20211002/fethullah-gulen-darbe-girisimi-davalarini-uyaptan-takip-etmis-1049462449.html
Fethullah Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş
Fethullah Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş
Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, kısa adı UYAP olan Ulusal Yargı Ağı Vatandaş Portalı üzerinden takip... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:53+0300
2021-10-02T17:53+0300
2021-10-02T17:53+0300
türkiye
fethullah gülen
fetö
dava
inceleme
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Fethullah Gülen, "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile hapis cezası talebi var.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gülen, sanık olarak yer aldığı dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri, "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden takip etti."UYAP Evrak İşlem Kütüğüne" yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla defalarca "UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı.Gülen'in, sanık ve tanıklar ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu tutanakları incelediği tespit edildi.
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fethullah gülen, fetö, dava, inceleme
Fethullah Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş
Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, kısa adı UYAP olan Ulusal Yargı Ağı Vatandaş Portalı üzerinden takip ettiği ortaya çıktı.
Fethullah Gülen, "
Genelkurmay Çatı" ve " Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor.
Hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile hapis cezası talebi var.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gülen, sanık olarak yer aldığı dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri, "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden takip etti.
"UYAP Evrak İşlem Kütüğüne" yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla defalarca "UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı.
Gülen'in, sanık ve tanıklar ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu tutanakları incelediği tespit edildi.