https://tr.sputniknews.com/20211002/haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1049458599.html

Haftalık vaka haritası açıklandı

Haftalık vaka haritası açıklandı

18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T14:30+0300

2021-10-02T14:30+0300

2021-10-02T14:38+0300

koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik. En fazla vakanın görüldüğü il ise Kayseri.

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2021

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koronavirüs, vaka sayısı