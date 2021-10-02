Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik. En fazla vakanın görüldüğü il ise Kayseri.
18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik. En fazla vakanın görüldüğü il ise Kayseri.
18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3