Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/ibb-nargile-kafelerin-isgal-ettigi-tarihi-sarnici-restore-edip-halka-acti-1049448901.html
İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı
İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı
İBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T00:33+0300
2021-10-02T00:33+0300
türkiye
istanbul
restorasyon
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sarnıç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049448856_0:0:1174:660_1920x0_80_0_0_464c91388b6dd528020de0a349fb33d8.jpg
İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi su sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri tarafından restore edilip sanat mekanına dönüştürdü.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyonu tamamlanan tarihi sarnıcın son görüntülerini paylaştı.Polat, “Beşiktaş Bebek meydanında nefis bir mekan, tarihi Bebek Sarnıcını restore ederek sanat galerisine dönüştürdük. İBB Bebek Sarnıcı Galerisi ilk sergisi ile açıldı; “Yol” Alper Aydın Sergisi sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049448856_9:0:889:660_1920x0_80_0_0_138785ed853691f04797e0b1dd1c4797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, restorasyon, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sarnıç

İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı

00:33 02.10.2021
© DHAİBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve sanat mekanı olarak kullanılacağı duyuruldu.
İBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve sanat mekanı olarak kullanılacağı duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
Abone ol
İBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve sanat mekanı olarak kullanılacağı duyuruldu.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi su sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri tarafından restore edilip sanat mekanına dönüştürdü.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyonu tamamlanan tarihi sarnıcın son görüntülerini paylaştı.
Polat, “Beşiktaş Bebek meydanında nefis bir mekan, tarihi Bebek Sarnıcını restore ederek sanat galerisine dönüştürdük. İBB Bebek Sarnıcı Galerisi ilk sergisi ile açıldı; “Yol” Alper Aydın Sergisi sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:34Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olması bekleniyor
00:33İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı
00:24Sağlık kontrolünde polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
00:23Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli
00:04Meksika'da, verdiği vaatleri yerine getirmeyen belediye başkanı kaçırıldı
DünIrak’ta, 'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından azledildi
DünEkrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti
DünErasmus mağdurları anlattı: ‘Bir anda ortada bırakıldık, Türkiye’ye dönsem 1 senem heba olacak’
DünAntalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
DünDendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
DünCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afganistan'a destek sağlamak istiyoruz
DünRusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu
DünAK Partili Yıldırım: Yeni sistem arayışı zaman israfıdır
DünMFÖ'nün gitaristi Fuat Güner: Pandemide 150 müzisyene biner TL para yollattırdım
DünBM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
DünFinlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den Avrupa'ya Rusya'yla diyalog çağrısı
DünKaliforniya, öğrencilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren ilk ABD eyaleti olma yolunda
DünPakistan Talibanı'nda ateşkes çatlağı
DünAykut Kocaman istifa edeceğini açıkladı
DünOyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti