https://tr.sputniknews.com/20211002/ibb-nargile-kafelerin-isgal-ettigi-tarihi-sarnici-restore-edip-halka-acti-1049448901.html

İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı

İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı

İBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:33+0300

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türkiye

istanbul

restorasyon

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sarnıç

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi su sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri tarafından restore edilip sanat mekanına dönüştürdü.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyonu tamamlanan tarihi sarnıcın son görüntülerini paylaştı.Polat, “Beşiktaş Bebek meydanında nefis bir mekan, tarihi Bebek Sarnıcını restore ederek sanat galerisine dönüştürdük. İBB Bebek Sarnıcı Galerisi ilk sergisi ile açıldı; “Yol” Alper Aydın Sergisi sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.

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istanbul, restorasyon, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sarnıç