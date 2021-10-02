İddia: AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Rektör Nükhet Hotar'dan İstanbul Sözleşmesi müdahalesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar, geçen hafta mezuniyet törenine katılan öğrencilerin “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske taktıkları gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat’ı dekanlık görevinden istifa ettirdiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Muhammet Özmen'in haberine göre; AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hotar, öğrencilerin eylem yapmasını “engelleyemediği” için Akpolat’ın istifa etmesini istedi. Akpolat, dekanlık görevinden istifa ederek izne ayrıldı.Dokuz Eylül Üniversitesi, Sayış-tay’ın 2020 denetim raporunda 20 ayrı usulsüzlük yer aldı. Üniversite yönetiminin, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakarak “hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini” tespit eden Sayıştay uzmanları, onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük saptadı.Raporda, 11 şube müdürü kadrosunda görev yapan müdürlerinin sınavsız atandığı, atamalarda “sınıflandırma, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulmadığına dikkat çekildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, mezuniyet töreninde katılan öğrencilerin “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske takmalarını engelleyemediği gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı'nın görevden istifa etmesini talep ettiği belirtildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar, geçen hafta mezuniyet törenine katılan öğrencilerin “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske taktıkları gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat’ı dekanlık görevinden istifa ettirdiği iddia edildi.
Cumhuriyet gazetesinden Muhammet Özmen'in haberine göre; AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hotar, öğrencilerin eylem yapmasını “engelleyemediği” için Akpolat’ın istifa etmesini istedi. Akpolat, dekanlık görevinden istifa ederek izne ayrıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sayış-tay’ın 2020 denetim raporunda 20 ayrı usulsüzlük yer aldı. Üniversite yönetiminin, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakarak “hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini” tespit eden Sayıştay uzmanları, onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük saptadı.
Raporda, 11 şube müdürü kadrosunda görev yapan müdürlerinin sınavsız atandığı, atamalarda “sınıflandırma, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulmadığına dikkat çekildi.