İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli daha ülkesine döndü

Öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te bulunan sınır kapılarına giden Suriyelilerin oradan da Türk yetkililer tarafından memleketlerine ulaştırıldığı belirtildi.Esenyurt’un eski belediye binasının yanında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 aileden oluşan 22 kişi, Suriye’ye kesin dönüş yapmak üzere yola çıktı.Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:
İstanbul'da yaşayan 22 Suriyeli vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nin ulaşım desteği ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için yola çıktı.
Öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te bulunan sınır kapılarına giden Suriyelilerin oradan da Türk yetkililer tarafından memleketlerine ulaştırıldığı belirtildi.
Esenyurt’un eski belediye binasının yanında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 aileden oluşan 22 kişi, Suriye’ye kesin dönüş yapmak üzere yola çıktı.
Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:
“İnsanlar bazen ekonomik nedenlerle bazen de güvenlik nedenleri ile istemeden de olsa ülkelerini terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Biz Esenyurtlular olarak bugüne kadar Suriye’den ve dünyanın başka yerlerinden gelen vatandaşlarımıza, birinci kalitede hizmet vermeye çalışarak, onlara ev sahipliği yapmaya çalıştık, çalışacağız da. Bundan sonraki süreçlerde de, Anadolu’nun o engin konukseverliğini göstermeye devam edeceğiz.