https://tr.sputniknews.com/20211002/istanbul-esenyurtta-yasayan-22-suriyeli-daha-ulkesine-dondu-1049461496.html

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli daha ülkesine döndü

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli daha ülkesine döndü

İstanbul'da yaşayan 22 Suriyeli vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nin ulaşım desteği ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için yola çıktı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T17:10+0300

2021-10-02T17:10+0300

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yaşam

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suriyeli

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Öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te bulunan sınır kapılarına giden Suriyelilerin oradan da Türk yetkililer tarafından memleketlerine ulaştırıldığı belirtildi.Esenyurt’un eski belediye binasının yanında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 aileden oluşan 22 kişi, Suriye’ye kesin dönüş yapmak üzere yola çıktı.Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:

suriye

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suriye, türkiye, suriyeli