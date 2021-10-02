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İstatistik Konseyi yapılanmasında değişiklik: Kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi
İstatistik Konseyi yapılanmasında değişiklik: Kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T11:43+0300
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ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
resmi gazete
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Erdoğan imzasıyla yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye'nin resmi enflasyon, işsizlik gibi istatistiklerinin belirlendiği İstatistik Konseyi'ne katılan kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi.Sözcü'nün haberine göre, konseyden Hazine ve Maliye Bakanı, YÖK Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, SGK Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, KVKK Başkanı, TOBB Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gibi birçok üst düzey yönetici konseyden çıkarıldı.Yeni düzenlemeyle konseye Türkiye İstatistik Kurumu başkanının başkanlık etmesine karar verildi. Daha önce başkan seviyesinde katılan kurumların da başkan yardımcısı seviyesinde katılmaları karara bağlandı.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), resmi gazete

İstatistik Konseyi yapılanmasında değişiklik: Kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi

11:43 02.10.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
Erdoğan imzasıyla yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye'nin resmi enflasyon, işsizlik gibi istatistiklerinin belirlendiği İstatistik Konseyi'ne katılan kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi.
Sözcü'nün haberine göre, konseyden Hazine ve Maliye Bakanı, YÖK Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, SGK Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, KVKK Başkanı, TOBB Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gibi birçok üst düzey yönetici konseyden çıkarıldı.
Yeni düzenlemeyle konseye Türkiye İstatistik Kurumu başkanının başkanlık etmesine karar verildi. Daha önce başkan seviyesinde katılan kurumların da başkan yardımcısı seviyesinde katılmaları karara bağlandı.
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