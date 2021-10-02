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https://tr.sputniknews.com/20211002/kusadasinda-4-yavru-sokak-kopegini-zehirlediler-birinin-derisini-yuzduler-1049453590.html
Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler
Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T10:10+0300
2021-10-02T10:10+0300
türkiye
köpek
kuşadası
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Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi.Soruşturma başlatıldıYavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.Belediye Başkanı Günel: Şikayetçi olacağımKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınarken "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.Günel, sokak hayvanlarının yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olduğunu; 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağını da açıkladı.
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köpek, kuşadası

Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler

10:10 02.10.2021
© DHAKuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler
Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi.
Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belediye Başkanı Günel: Şikayetçi olacağım

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınarken "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.
Günel, sokak hayvanlarının yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olduğunu; 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağını da açıkladı.
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