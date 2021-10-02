https://tr.sputniknews.com/20211002/kusadasinda-4-yavru-sokak-kopegini-zehirlediler-birinin-derisini-yuzduler-1049453590.html

Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler

Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T10:10+0300

2021-10-02T10:10+0300

2021-10-02T10:10+0300

türkiye

köpek

kuşadası

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Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi.Soruşturma başlatıldıYavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.Belediye Başkanı Günel: Şikayetçi olacağımKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınarken "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.Günel, sokak hayvanlarının yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olduğunu; 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağını da açıkladı.

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köpek, kuşadası