Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/zarrabin-binasini-parca-parca-caldilar-1049454012.html
Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar
Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar
ABD’ye kaçışının ardından mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab’ın Beyoğlu Fındıklı’daki Royal Holding binası, hurdacı ve evsizlerin mekanı oldu. Binadaki... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T10:29+0300
2021-10-02T10:29+0300
türkiye
reza zarrab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102099/34/1020993468_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d52e619bb245d9d570a687d2f48e6e76.jpg
Reza Zarrab, ABD’ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD’de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab’ın Türkiye’deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab’ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki 7 katlı bina da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Hürriyet'in haberine göre, sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü.'Para eden her şeyi götürdüler'Binada kalan bir evsiz “Ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise Haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar” diye konuştu.Çevre sakinleri şikayetçiÇevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı’da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler “Sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim. Ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım” dedi.Şirketin ismini değiştirmiştiTİCARET Sicil kayıtlarına göre Royal Holding, 27 Aralık 2010’da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi. Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Ancak Fındıklı’daki tabelada Royal Holding ismi kaldırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında Zarrab hakkında ‘mal varlıklarına el koyulması’ kararı verdi. El konulan mallar arasında Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı’daki şirket binası da bulunuyordu. Karar öncesi şirket binasındaki bilgisayarlar götürülmüştü. Ekipler geldiklerinde boş bir bina ile karşılaşmıştı. O dönem binada iki güvenlik görevlisi bekliyordu. Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, yaptığı açıklamada “Zarrab Amerika’da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok” demişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102099/34/1020993468_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_45fd333df779a9391b8b6c73d2a787a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
reza zarrab

Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar

10:29 02.10.2021
© AAReza Zarrab
Reza Zarrab - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
Abone ol
ABD’ye kaçışının ardından mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab’ın Beyoğlu Fındıklı’daki Royal Holding binası, hurdacı ve evsizlerin mekanı oldu. Binadaki tüm eşyalar parça parça çalındı. Çevre sakinleri, “Binanın yanından geçmeye korkuyoruz” dedi.
Reza Zarrab, ABD’ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD’de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab’ın Türkiye’deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab’ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki 7 katlı bina da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Hürriyet'in haberine göre, sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü.

'Para eden her şeyi götürdüler'

Binada kalan bir evsiz “Ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise Haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar” diye konuştu.

Çevre sakinleri şikayetçi

Çevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı’da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler “Sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim. Ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım” dedi.

Şirketin ismini değiştirmişti

TİCARET Sicil kayıtlarına göre Royal Holding, 27 Aralık 2010’da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi. Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Ancak Fındıklı’daki tabelada Royal Holding ismi kaldırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında Zarrab hakkında ‘mal varlıklarına el koyulması’ kararı verdi. El konulan mallar arasında Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı’daki şirket binası da bulunuyordu. Karar öncesi şirket binasındaki bilgisayarlar götürülmüştü. Ekipler geldiklerinde boş bir bina ile karşılaşmıştı. O dönem binada iki güvenlik görevlisi bekliyordu. Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, yaptığı açıklamada “Zarrab Amerika’da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok” demişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:29Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar
10:25İYİ Parti’den Doğu ve Güneydoğu’ya ağırlık
10:15Prof. Müftüoğlu: Kovid-19 beyni küçültüyor
10:10Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler
10:02Gazi Üniversitesi'nden Prof. Demir: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum
09:44Erdoğan’ın kaleme aldığı Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de
09:41Türkiye, Irak ve Libya ile terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak
09:34Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı
09:20Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları
09:11Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin
05:38Atama karaları Resmi Gazete'de
05:16Ünlü podcast yayıncısı Rogan: Biden'a canlı yayında vurulanın takviye doz olduğuna inanmıyorum
04:49Beyaz Saray: Kuzey Kore'ye müzakere teklifinde bulunduk ancak henüz yanıt alamadık
04:26ABD'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları 700 bini geçti
04:07Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti
03:50Lukaşenko: Dış müdahale durumunda Belarus, Rusya ile birleşmiş bir üs haline gelecek
03:30Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
03:17Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklama
03:12Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, Antalya'da sahne aldı
02:56İngiltere'de mezbaha işçisi eksikliği nedeniyle 120 bin domuz itlaf edilebilir