AK Parti’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım Akşener ile çalışmaya başladım

"Kendisi AKP'ye çalışan bir Araştırma Şirketi Başkanı. Önceki gün Akşener'le çalışmaya başlayacak diye bir haber çıktı. Gerçi AKP'yi 2 yıl önce bırakmıştı ama yeni adresi bilinmiyordu, 2 gün önce Fatih Altaylı yazdı. AKP'yi tek terk eden Faruk Acar değil duygusu var o yüzden önemli. Şöyle dedi Faruk Acar; '2 aydır çalışmaya başladık Meral Akşener'le, 2 aydır İyi Parti'yle çalışıyorum. Çünkü ben Akşener'e inandım. İnanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İyi Parti'nin ülkenin geleceğinde etkin rol olacağını düşünüyorum. Liderine inanıyorum. İnandığım tek lider sadece Akşener. Onun kazanacağını düşünüyorum. İyi Parti'yi farklı seçmenlerle buluşturabilecek bir profesyonel süreç başlattık. İnanmak başarmanın yarısıdır' dedi."